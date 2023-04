"Mexicanos destinan 50 % de su sueldo a pagar deudas", dice encuesta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL). – Este martes el reporte "Bienestar Financiero 2023", elaborado por Invested en colaboración con Vanguard, Aon y la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh) reveló que "seis de cada diez trabajadores mexicanos destinan entre 20 a 50 % o más de su salario al pago de deudas".

El documento, elaborado a partir de encuestas a 4 mil 600 empleados en diversos sectores industriales del país, muestra que apenas un 9.6 % de la muestra no tiene ninguna deuda.

De acuerdo con el documento, esta realidad puede dar indicios de una situación financiera estresante y que puede salirse de control, que les impediría trabajar por otros objetivos en la administración de su dinero.

"Esto demuestra una falta de planeación, conocimiento y educación financiera que genera un impacto negativo en el desempeño de sus actividades cotidianas", explicó.

En ese sentido, el documento muestra un deterioro en el manejo de las deudas por parte de los trabajadores, pues en la edición 2022 del texto un 94 % decía tener un buen control de sus deudas, cifra que se ha reducido a 67 % en el estudio correspondiente al año en curso.

Ante este entorno, el texto concluye que 85 % de los trabajadores mexicanos presenta algún tipo de estrés por su situación financiera, siendo la razón que genera mayor estrés, con 55.7 % el tema del dinero y a 44.83% su trabajo.

Así, para 53.5 % de los colaboradores, el retiro es su mayor preocupación financiera, mientras que 7 de cada 10 no conocen cuánto están ahorrando para su retiro. En tanto, apenas 29 % de los colaboradores ahorra en instrumentos adicionales a la ley para esta etapa de vida.

Del total de encuestados, el documento muestra que 75.7 % no tiene objetivos financieros definidos y 29.6 % no cuenta con reserva alguna para eventualidades.

"Además, sólo 19.33 % de los colaboradores ahorra utilizando las prestaciones que su empresa les brinda, en las que predomina la caja de ahorro con un 12.98 por ciento", resaltó.