México adelanta financiamiento con emisión de eurobonos sostenibles

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- México colocó eurobonos sostenibles por un monto total de 4 mil 750 millones de euros en los mercados internacionales de deuda en un contexto geopolítico difícil.

Con ello, el gobierno federal adelantó de manera exitosa financiamiento sostenible programado para 2026, aprovechando condiciones favorables en mercado europeo, destacó la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo anterior permite una gestión más flexible para el resto del año, afirmó la dependencia en un comunicado que difundió este lunes.

Informó que la demanda de esta colocación alcanzó 13 mil 500 millones de euros, equivalente a 2.84 veces el monto emitido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que se recibieron órdenes de más de 180 inversionistas internacionales lo que, según la SHCP, demuestra el sólido apetito de participantes globales por los instrumentos emitidos por el gobierno mexicano, aún y en un contexto geopolítico complejo.

Se trata de una emisión estructurada en tres tramos: primero por un bono a 5 años, con una tasa cupón de 3.875%, por un monto de 2 mil millones de euros.

Otro eurobono con fecha de vencimiento a 10 años, con una tasa cupón de 4.875%, por mil 750 millones de euros.

Por último otro por mil millones de euros a plazo de 14 años, con una tasa cupón de 5.375%.

Hacienda dio a conocer que la colocación de deuda se realizó bajo la reciente actualización del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, la cual amplía las categorías de Gastos Sostenibles Elegibles y refuerza los criterios de elegibilidad y trazabilidad.

Este marco se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y consolida las mejores prácticas en materia de transparencia, medición de impacto y rendición de cuentas.

Cabe recordar que Scotiabank participó como Co-Agente Estructurador de Sostenibilidad en la actualización del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible de México.

Al respecto, José Jorge Rivero, vicepresidente Sénior de Banca Corporativa y Mercados de Capitales, Banca internacional de Scotiabank, dijo que "nos enorgullece haber aportado nuestra experiencia global en estructuración de instrumentos financieros sostenibles, acompañando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la transición del Marco de Bonos Soberanos ODS hacia un Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, que amplía el alcance de los instrumentos elegibles e incorpora nuevas categorías temáticas, entre ellas verde, social, sostenible, transición, naturaleza, biodiversidad, adaptación y resiliencia climática".

En reconocimiento a la solidez del marco, Moody´s otorgó una Opinión de Segundo Experto (SPO) con la calificación más alta posible, "SQ1 – Excellent", subrayando la calidad, consistencia y credibilidad del enfoque adoptado.