México busca atraer 500 millones de euros en Fitur 2026

Ciudad de México, 15 ene (EFE).- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó este jueves que México podría atraer hasta 500 millones de euros en inversiones y oportunidades de negocio con su participación en Fitur 2026, la feria internacional de turismo que se realizará del 21 al 25 de enero en Madrid, España.

De acuerdo con el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, la expectativa para esta edición supera la del año anterior, cuando el país captó 450 millones de euros.

El líder del sector terciario destacó que México será "país socio" de Fitur en 2026, lo que —dijo— abre una ventaja en visibilidad y en capacidad para impulsar una agenda propia enfocada en resultados para el sector turístico y de servicios.

El dirigente detalló que la Concanaco acudirá con una comitiva de más de 50 empresarios de al menos 15 estados del país y una agenda de más de 30 actividades estratégicas, con reuniones, encuentros institucionales y firmas de convenios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Se espera que genere 500 millones de euros. La edición anterior fueron 450 millones de euros", afirmó.

De la Torre describió a Fitur como un espacio orientado a cerrar acuerdos, al subrayar que "es un lugar para hacer compras y para hacer ventas, para hacer negocios y para hacer relaciones".

Explicó que en esa feria convergen gobiernos, organismos internacionales, inversionistas, empresarios y tomadores de decisiones.

También indicó que, para la edición 2026, se prevé la participación de más de 100 a 150 países y más de 250.000 asistentes, además de miles de reuniones.

La delegación mexicana, precisó De la Torre, llevará una oferta que combina turismo y servicios, así como productos con identidad mexicana, como mezcal, vino, café, joyería, artesanías y proyectos culturales, además de actores vinculados a la movilidad y al transporte.

"No solamente vamos a presentar destinos", apuntó, al subrayar que buscarán alianzas en tecnología, movilidad, comercio y servicios.

El líder empresarial añadió que parte de la estrategia en Fitur será promocionar el Tianguis Turístico de México, que celebrará su edición número 50 y se realizará en su tradicional sede, Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, con el objetivo de atraer compradores e inversión hacia esa plataforma.

Como parte de las actividades, mencionó reuniones con embajadas y con ONU Turismo, y adelantó que en Fitur se presentará el cortometraje del "buen morir" en la "mega pantalla de México" —el segundo corto de un serial dedicado a promocionar la cultura mexicana—, además de impulsar anuncios vinculados a turismo deportivo, encuentros empresariales y actividades de promoción sectorial.