México, el mayor productor de plata

CIUDAD DE MÉXICO.- Las principales empresas que extraen minerales del país tuvieron un año de ensueño gracias al auge que atraviesan los metales preciosos.

Los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos colocan a México como el mayor productor de plata del mundo, al extraer 6.3 mil toneladas métricas en 2024, casi el doble del segundo lugar, China, con 3.3 mil toneladas.

El precio al contado de la onza de plata rompió el techo de 100 dólares por primera vez en la historia, tras cotizar en 30 dólares hace un año, según Bloomberg.

El metal ha sido impulsado por las tensiones geopolíticas, el temor sobre la autonomía de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y la debilidad del dólar, explicó el director ejecutivo de IMB Capital Quants, Felipe Mendoza.

En su opinión, la plata asume un doble rol crítico. Absorbe el miedo geopolítico como metal refugio y se convierte en un activo supremamente necesario desde el punto de vista nuclear que promociona el presidente Donald Trump.

"Si Estados Unidos apuesta por la energía nuclear y la producción nacional de acero para independizarse de socios ahora hostiles, la plata se vuelve un metal soberano. Su alza demuestra que el mercado la ve también como un componente indispensable de la nueva seguridad nacional estadounidense", señaló Mendoza.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, indicó que la incertidumbre geopolítica y las expectativas sobre el crecimiento económico provocaron que los capitales se refugien en la plata.

"También tiene que ver el uso de la plata para la producción de chips, cuya demanda se incrementó por la inteligencia artificial", comentó.

Calzada expuso que la cotización de la plata disparó las acciones de las mineras, ya que representa mayores ingresos para las empresas y, si el metal sigue subiendo de precio, las compañías subirán más en las bolsas de valores.

La mejor parte se la lleva Fresnillo Plc, el mayor productor mundial de plata primaria, cuyo valor se multiplicó por seis en el último año, al pasar de 679 a 4 mil 168 libras esterlinas por acción en la Bolsa de Valores de Londres, aunque también se opera una parte en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las fortunas se duplican

Como consecuencia, la fortuna de Alejandro Baillères, presidente de Grupo BAL, que controla Fresnillo Plc, se duplicó de 6.6 mil millones de dólares a 15.9 mil millones en el último año, revela el índice de multimillonarios de Bloomberg.