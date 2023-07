México enfrenta 4 disputas laborales pendientes en T-MEC

A-AA+

La primera mitad de 2023 se convirtió en el período con más Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida contra el país bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

En el primer semestre se recibieron seis de los 11 mecanismos que Estados Unidos ha iniciado en los tres años de vigencia del tratado comercial.

De los seis mecanismos laborales, cuatro siguen pendientes de resolverse, ya que se iniciaron en las últimas seis semanas, los cuales se relacionan con Grupo México, Draxton, Goodyear y la empresa de confección Industrias del Interior, compañías acusadas de denegar los derechos laborales.

Este jueves y viernes se llevará a cabo la reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC en Cancún, Quintana Roo, donde se conocerán resultados de los casos pendientes.

El 31 de mayo pasado llegó la petición por denegación de derechos laborales de Draxton, la cual fue admitida por la Secretaría de Economía de México el 9 de junio, mientras que la queja de Goodyear se presentó el 22 de mayo y se aceptó el 1 de junio.

En el caso de Grupo México, de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, la petición fue enviada por el gobierno de Joe Biden el 21 de junio, pero se desconoce si el gobierno mexicano ya la aceptó.

Otra queja ingresó el 12 de julio contra la empresa de confecciones Industrias del Interior, en Rincón de Romos, Aguascalientes, sin que el gobierno haya hecho público su decisión de admitir este mecanismo laboral.

Los otros dos mecanismos laborales que se iniciaron en este año se relacionan con Unique Fabricating y la reincidencia de Manufacturas VU, cuyo cumplimiento de la propuesta de remediación, de acuerdo con la Liga Sindical Obrera Mexicana y el Comité Fronterizo de Obrera y Obreros aún no se da, incluso temen que se cierre la empresa.

El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dio a conocer que uno de los casos que se incluyó fue el mecanismo contra una mina de Grupo México que no exporta a Estados Unidos, lo que muestra el uso que se puede dar a esta herramienta.

Para el exnegociador del capítulo ambiental del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jorge Molina, el "mecanismo laboral estuvo pensado inicialmente solamente para el caso de manufactura, pero el caso de Grupo México es el primero que no es de una planta de manufacturas, sino de una empresa del sector minero".

Para el presidente estadounidense Joe Biden, el mecanismo sirve para legitimar lo que ha asegurado sobre su política comercial que no busca beneficiar a grandes empresas, sino apoyar a trabajadores y agricultores.

Además de los 11 casos que se fundamentan en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, se han abierto otras seis disputas comerciales desde la puesta en marcha del T-MEC.

Hay tres casos que son los más sonados contra México y se relacionan con la política energética, maíz transgénico y la vaquita marina del Golfo de Cortés, los cuales han alcanzado la etapa de consultas. Tres más llegaron a paneles y se trata de las reglas de origen automotriz, lácteos y madera blanda.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos. El tratado ordena evaluaciones integrales cada seis años, es decir, la primera revisión será en 2026.

Juan Carlos Baker, quien fue subsecretario de Comercio Exterior en la renegociación del tratado, consideró que hay motivos para celebrar el acuerdo, pero "hay que fortalecer las instituciones del tratado y asegurarnos que los paneles se cumplan y que la revisión de 2026 sea con un tono propositivo".