México, mal ejemplo por reglas digitales, dice ALAI

México es el ejemplo de lo que no se debe hacer en materia fiscal para plataformas digitales, pues va contra lo pactado en el T-MEC, dijo Sissi de la Peña, gerente Regional de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

"México y Chile empezaron el registro de plataformas el 1 de junio con modelos distintos. México con uno más limitado, restrictivo, complejo. Chile, con un modelo más flexible y abierto. A la fecha, México tiene solamente 35 plataformas registradas, cuando Chile tiene más de 105", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Además, destacó que las reglas aprobadas por diputados sobre el bloqueo de plataformas digitales que no paguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como establecer una tasa única de retención del impuesto sobre la renta (ISR), violan el Tratado ente México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Está violando cláusulas estipuladas en el T-MEC porque da un trato menos favorecido a empresas digitales que no sean mexicanas, además de que limita y está atentando contra el libre flujo transfronterizo de datos que se encuentra en el artículo 19 de comercio digital", explicó.

Un tratado internacional tiene una de las jerarquías más altas a nivel de marco legal y público a los que México se tiene que alinear, y se hace para dar certeza jurídica a las empresas y atraer la inversión extranjera y nacional, señaló De la Peña.

"Dar la certeza de que puedo invertir, desarrollar un negocio y que no van a cambiar las reglas del juego cada año, pero esto es una señal de que sí cambian. ¿Con qué certeza y con qué confianza vas a venir a poner tu dinero, si el próximo año te cambien las reglas?", cuestionó la gerente de la asociación.

Subrayó que, bajo un argumento fiscal, la propuesta puede atentar contra la libertad de expresión, porque la gobernanza de internet no recae en un actor. "No es el gobierno, las empresas, la comunidad o las organizaciones de la sociedad civil quienes regulan internet: ninguno tiene mayor injerencia que otro", afirmó.

"Con esta medida el gobierno se auto-otorga esa autoridad de regular el internet bajo un argumento fiscal que puede ser usado como censura y contra la libertad de expresión", recalcó.

De la Peña mencionó que la propuesta del bloqueo de plataformas digitales que incumplan con temas fiscales se incluyó desde el paquete económico planteado para este año, pero los legisladores la descartaron.

Para evitar el impacto de esta regulación, la ALAI sugiere como alternativa el uso de intermediarios financieros, "que no es lo mejor, pero puedes utilizarlo también, en lugar de recurrir a una medida tan exagerada".

Chile tuvo más registros de plataformas digitales, reiteró, mientras que Argentina y Ecuador han utilizado el sistema de intermediarios financieros, que son las instituciones bancarias.

"El impacto negativo para México es fuerte, porque la economía digital permite a las Pymes (pequeñas y medianas empresas) y usuarios acceder a actividades o sectores que no están limitados a un área geográfica", recalcó.