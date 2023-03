México puede obtener 168 mil mdd por nearshoring en 5 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Las actuales condiciones del país para atraer inversiones beneficiarían a México dentro del proceso global de relocalización de empresas -conocido como nearshoring-, con lo que en cinco años podrían obtenerse recursos por exportaciones no petroleras superiores a 168 mil millones de dólares, estimó Banorte.

De acuerdo con la firma, gracias a múltiples factores como localización, ventajas demográficas, economías de escala, menores costos y una nueva manera de gestionar riesgos en la cadena de suministro global, entre otros, ponen a México con la posibilidad de contar con un promedio anual de 33.6 mil millones de dólares anuales en exportaciones.

"Vale la pena reconocer que existen algunas ganancias de corto plazo en la fase inicial de anuncios de inversiones y construcción de instalaciones. También consideramos adecuado hacer un análisis introspectivo y tomar en cuenta una serie de retos que el país deberá afrontar para poder capitalizar estas oportunidades. México está entrando a una nueva etapa de competencia en el comercio internacional, y aunque primordialmente será frente a China y otros países asiáticos, también incluirá a EU", dijo Banorte.

En el documento "el nearshoring podría desatar el potencial de México", la firma financiera resaltó que los inversionistas han mostrado una creciente preferencia por una estrategia mucho más integral, que no únicamente contemple la eficiencia en costos, sino también la gestión de riesgos en la proveeduría de bienes.

Sin embargo, detalló, para que el país pueda capitalizar de una manera importante las oportunidades provenientes del nearshoring deberá de mejorarse la infraestructura en distintos frentes; tal es el caso de eléctrica, agua, carreteras, puertos, así como fomentar políticas públicas y privadas que incentiven la inversión.

También subraya la importancia de llevar a cabo mejoras en el estado de derecho, continuar la apuesta por la formación de capital humano, mejorar la competitividad, incrementar la productividad de los factores e incluir otros estados o regiones que no forman parte actualmente de la cadena productiva que se ha formado para atender al sector exportador.