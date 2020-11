México puede quedar en desventaja por falta de conectividad

Mientras sigue el confinamiento para evitar contagios por la pandemia del Covid-19 incrementa el uso de internet, el nivel de conectividad de banda ancha de fibra de México está por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que abre el riesgo de dejar a empresas y trabajadores mexicanos en gran desventaja frente a otros.

El promedio de la OCDE se ubica en 27%, aunque hay países que llegan a niveles altísimos de conectividad como Corea con 82%, Japón de 79%, Suecia de 69%, España 63% y Finlandia 53%. Mientras que México está en 22% junto con Turquía 22%, Polonia 20%, Suiza y Francia también con 20%.

En el Panorama de la Economía Digital, la OCDE aseguró que "la pandemia ha incrementado la línea de la transición digital y subraya la necesidad de cerrar las brechas que ponen en riesgo de dejar a algunas personas y empresas peor a otras en el mundo post-Covid".

Desde que se incrementó el uso de internet por la pandemia del Covid-19 el tráfico digital aumentó 60%, como resultado de que las personas desarrollan trabajos y actividades de la vida diaria por internet.

En el estudio explicaron que la tecnología y la digitalización ayudó a las economías a enfrentar el confinamiento, aunque esto trae consigo problemas como falta de conectividad, necesidad de capacitación de los trabajadores y personas adultas, reducción en la seguridad social, problemas de ciberdelincuencia, entre otras.

Temas que tienen que atenderse porque no se sabe qué ocurrirá con el reacomodo de los trabajos una vez que se termine la pandemia, pero además de enfrentar el tema de cómo proteger a los trabajadores con seguridad social, porque cada vez más se utilizarán las tecnologías digitales no solamente en los trabajos, en la escuela, salud, servicios gubernamentales, e interacciones sociales y de no atenderse esa realidad se quedarán marginadas personas y empresas.

México es el penúltimo país en el uso de internet entre países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con un porcentaje del 67.6%, quedando sólo por encima de Colombia con 67.1%.

El informe Perspectivas de la Economía Digital (Digital Economy Outlook) indica que el promedio de los países miembros del organismo internacional en el uso de internet es de 87.4% lo que deja a México por debajo de Chile con 83.4%, Costa Rica con 78.3% y Brasil que tiene 71.6%.

El estudio coloca a Islandia como la nación con mayor uso de internet con 99%.