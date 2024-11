México sigue con retos para reducir la pobreza: Banco Mundial

A pesar de los avances en la reducción de la pobreza debido a la mejoría en el ingreso por el aumento en el salario mínimo y las transferencias gubernamentales, en México la brecha de la prosperidad aún es muy amplia, destacó el Banco Mundial (BM).

En el informe titulado "Tendencias recientes de pobreza y desigualdad América Latina y el Caribe", refirió, entre 2021 y 2023 los ingresos laborales crecieron en términos reales en la mayoría de los países de la región.

Los casos más notables fueron los de Colombia, Chile y México, que tuvieron tasas de incremento de alrededor de 9%, indicó.

Con lo cual, México se colocó en el tercer sitio entre los países de la región con los mejores ingresos laborales per cápita.

Pero se mantiene cerca del promedio de la brecha de prosperidad en América Latina y el Caribe (ALC) con un valor de 2.8 contra 3.6 de la región.

Significa que los ingresos de las personas tendrían que aumentar 3.6 veces para alcanzar el estándar mínimo de prosperidad.

Entre más reducida sea la brecha, como por ejemplo cerca del uno como valor, no se requieren ingresos adicionales para alcanzar el umbral mínimo de prosperidad.

Banco Mundial prevé reducción de la pobreza en 2024

En ese contexto, el Banco Mundial prevé que el modesto crecimiento en América Latina y el Caribe, impulse una reducción de la pobreza en 2024.

Recordó que en 2023 cayó en su punto más bajo en lo que va del siglo, pero el avance de la economía y la creación de mejores empleos son lentos desde 2016.

Según el organismo, las transferencias públicas y las mejoras en los mercados laborales han reducido la pobreza en la región, pero los esfuerzos no son suficientes, pues 1 de cada 4 personas sobrevive por debajo de la línea de marginación de los países de ingresos medios-altos de 6.85 dólares por persona al día.

Esto representa una reducción de 4.7 puntos porcentuales en la tasa de pobreza regional entre 2021 y 2023, enfatizó el organismo internacional.

Los resultados positivos en el mercado laboral impulsaron la caída de los niveles de pobreza en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe entre 2021 y 2023; casi dos tercios de la reducción se explican por este factor, indicó.