México, sin avances en igualdad salarial, reporta el Banco Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- México nuevamente no mostró avances en equidad salarial, pensión e igualdad parental, de acuerdo con el Banco Mundial (BM).

Así lo refleja el indicador WLB, al destacar que México obtuvo 88.8 puntos en una escala de uno al 100, es decir la misma calificación de los dos últimos años.

Lo anterior significa que las mujeres mexicanas, en promedio, disfrutan apenas del 88.8% de los derechos legales que tienen los hombres.

Bélgica, Canadá, Francia, Grecia, Portugal y España destacan con la más alta puntuación con 100 y entre las más bajas Sudán, Qatar y Yemen con menos de 30 puntos.

En el reporte "La Mujer, Empresa y el Derecho 2023", que dio a conocer este jueves el organismo que dirige David Malpass, nuestro país se encuentra por arriba del promedio mundial.

En 2022, el puntaje promedio global en el índice Mujeres, Negocios y el Derecho del Banco Mundial aumentó sólo medio punto a 77.1.

Al ritmo actual de reforma, en muchos países una mujer que ingresa hoy a la fuerza laboral se jubilará antes de poder obtener los mismos derechos que los hombres, señala el informe.

Participación económica de las mujeres; cerrar la brecha aumentaría PIB de los países

El reporte del Banco Mundial evalúa las leyes y reglamentos de 190 países en ocho áreas relacionadas con la participación económica de las mujeres: movilidad, lugar de trabajo, salario, matrimonio, paternidad, emprendimiento, activos y pensiones.

Los datos, que están actualizados hasta el 1 de octubre de 2022, ofrecen puntos de referencia objetivos y mensurables para el progreso global hacia la igualdad legal de género.

Hoy, solo 14 naciones, todas economías de altos ingresos, tienen leyes que otorgan a las mujeres los mismos derechos que a los hombres.

Mientras que en todo el mundo, casi 2 mil 400 millones de mujeres en edad de trabajar aún no tienen los mismos derechos que los hombres.

Por lo que cerrar la brecha laboral de género podría aumentar el PIB per cápita a largo plazo en casi un 20% en promedio en todos los países, se estima en el documento.

Los estudios proyectan ganancias económicas globales de 5 a 6 billones de dólares si las mujeres iniciaran y escalaran nuevos negocios al mismo ritmo que los hombres.

---Necesarias mil 549 reformas para lograr igualdad de género

En 2022, solo se registraron 34 reformas legales relacionadas con el género en 18 países, la cifra más baja desde 2001.

La mayoría de las reformas se centraron en aumentar las licencias pagadas para padres y madres, eliminar las restricciones al trabajo de las mujeres y exigir la igualdad salarial.

Se necesitarán otras mil 549 reformas para lograr una igualdad de género legal sustancial en todas partes en las áreas medidas por el informe.

Al ritmo actual, señala el informe, se necesitarían al menos 50 años en promedio para alcanzar ese objetivo.