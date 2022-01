México viola T-MEC al negar importación de biotecnológicos: Smith

La negativa gubernamental a otorgar permisos a los importadores de semillas y productos biotecnológicos, como lo son las de algodón, puede llevar a que los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) interpongan una controversia comercial por violaciones al acuerdo.

Durante el Foro virtual "Situación del algodón en México: retos y oportunidades", el exnegociador del T-MEC y socio de AGON Economía, Derecho, Estrategia, Kenneth Smith, afirmó que el gobierno mexicano incurre en violación a dicho acuerdo al no otorgar permisos para importar semillas genéticamente modificadas de algodón. "México al no cumplir de manera cabal con la ley, y con permitir un análisis científico sobre el impacto real de las importaciones, y prohibir los productos, estamos incurriendo en una violación del T-MEC, que no solo desde el punto legal hay que pero, sino desde el cómo afecta la competitividad del sector", afirmó.

Explicó el hecho de que el gobierno mexicano no haya hecho un análisis científico para medir realmente el impacto de esas semillas en el medio ambiente e impedir su entrada sin razón va en contra de los compromisos comerciales. "Al final de cuentas no hace su análisis científico México, ante eso hay la posibilidad de que nuestros socios comerciales nos lleven a paneles de solución de controversias, donde sí se determina México no cumple con la regulación, una decisión negativa, nos puede llevar a represalias comerciales importantes por parte de nuestro principal socio comercial", explicó.

Comentó que diversos congresistas estadounidenses han manifestado la preocupación de las empresas estadounidenses porque no pueden vender sus semillas y otros productos agrícolas con biotecnología, lo que significa que estamos "ante una situación de alto riesgo en México, de posible caso de solución de disputas".

En el mismo foro la agregada agrícola de la embajada de Estados Unidos en México, Rhiannon Elms, dijo que los mexicanos productores de algodón y de telas y confecciones tienen que pagar más costos de los energéticos. Al referirse a que hay una creciente demanda de algodón en Norteamérica dijo que ven "algunos desafíos para atender esta demanda, estos desafíos incluyen el costo de la energía y la competitividad del país. "La energía es uno de los insumos más importantes para la industria por lo que se ha invertido en fuentes alternas de energía que sean más amigables con el medio ambiente y más rentables. El costo de la energía en México es más caro que en Estados Unidos y que otros países competidores".

Por otra parte, añadió que en Índice de Competitividad Internacional 2021 del IMCO, en el que se mide la capacidad de 43 países para generar y atraer talento e inversión, "México pasó de la posición 31 a la 36 del 2019 al 2021, hace falta confianza para la inversión".