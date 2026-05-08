México y Canadá abordan el T-MEC

Toronto, Canadá.- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, inició este jueves en Toronto una visita de dos días a Canadá, acompañado por más de 240 empresas mexicanas, para expandir el comercio bilateral y tratar con el Gobierno canadiense la revisión del T-MEC que Ottawa señaló será "robusta", pero que ofrece "grandes oportunidades".

En un evento celebrado este jueves, en el que también participó el ministro canadiense encargado de las relaciones comerciales con EU, Dominic LeBlanc, Ebrard afirmó que México busca "nuevas oportunidades" con Canadá no solo para este año, sino "para los próximos 20 o 50 años" en un mundo que, dijo, cambia rápidamente "geopolítica y tecnológicamente", así como en la forma en que operan las empresas.

El secretario mexicano subrayó que México quiere acercarse a países con "valores similares", instituciones económicas compatibles y socios comerciales fiables, en una referencia implícita a la necesidad de reforzar las cadenas de suministro regionales.

LeBlanc, por su parte, defendió que Canadá y México son socios comerciales y de inversión "fiables" y aseguró que la revisión del T-MEC debe servir no solo para reafirmar los beneficios del tratado trilateral con Estados Unidos, sino también para adaptarlo "a las realidades de hoy y a los desafíos globales de los próximos años".

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