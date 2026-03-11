México y EU abren primera ronda para revisión del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- La primera ronda bilateral formal entre México y Estados Unidos, rumbo a la revisión del T-MEC, será un diálogo entre funcionarios, que seguirá a la distancia los líderes del sector privado, porque, contrario a otros momentos, no estarán en Washington D.C., para acompañar al gobierno mexicano.

Inicio de las negociaciones entre México y Estados Unidos

Este próximo lunes, 16 de marzo, iniciarán las pláticas entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, lo que se anunció como un encuentro bilateral, ya que no estará Canadá, al preverse que se abordarán temas como sustitución de importaciones de países fuera de Norteamérica, reglas de origen y seguridad de las cadenas de valor.

De acuerdo con fuentes del sector, acudirán a Washington, D.C., un equipo de especialistas y técnicos del sector privado para apoyar al gobierno mexicano en temas sectoriales.

Participación del sector privado y contexto político

En conferencia de prensa, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-SERvytur), Octavio de la Torre de Stéffano, dijo: "No tengo conocimiento de que nos hayan invitado a las rondas de revisión, nos llegó invitación para participar esta semana en unas reuniones, no tengo conocimiento que haya convocatoria para acompañar al equipo del secretario" a la ronda del lunes próximo.

Sin embargo, dijo que, si se les convocó para reuniones en esta semana, por lo que expresó: "nos llegó una invitación para estar participando en unas reuniones esta semana, pero no tenemos nosotros conocimiento, a no ser que me confirmen, si hay alguna convocatoria para acompañar al equipo del secretario (Ebrard) en las revisiones que se van a llevar a cabo".

Afirmó que a pesar de ello siempre tienen "un canal abierto de consulta" entre el sector público y privado, porque ahí se les requiere información a los sectores productivos, porque los datos "no se van a sacar de un sombrero, la tienes que sacar de la información que te puedan aportar" las empresas.

Dijo que lo mejor es que "se lleve a cabo la revisión y que se hiciera la revisión de manera integral e inmediata, o sea, que se establezcan algunas condiciones de mejora porque todo es perfectible, que esas condiciones de mejora lancen un mensaje de que... la revisión fue exitosa".

De la Torre de Stéffano recordó que debemos considerar que hay calendarios políticos, ya que, en el país vecino "viene una elección que es muy importante en términos del control del Congreso en Estados Unidos", lo que mezcla la política con la economía.