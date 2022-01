México y Filipinas, con mejores prácticas en protección de datos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) compartió experiencias con la Oficina del Programa de la Libertad de la Información de Filipinas, con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación y colaboración entre ambas naciones, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Así lo informó la Comisionada Presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien destacó que desde nuestro país, el Instituto que preside está al frente de diversos organismos internacionales en la materia como la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC) y la Asamblea Global de Privacidad (GPA por sus siglas en inglés).

"Estaremos muy atentos a través de las distintas áreas que conforman el Instituto, para poder colaborar con ustedes. Sabemos que su país está construyendo la ruta para poder garantizar a toda la ciudadanía este derecho y una forma en la que se puede hacer es mediante la cooperación internacional", afirmó.

El Comisionado y Coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales del Inai, Adrián Alcalá Méndez, subrayó que esta visita fue muy productiva, tanto para el Instituto, como para la Oficina del Programa de la Libertad de la Información de Filipinas, pues se desarrolló una agenda que le permitirá tener un panorama de la competencia del Inai tanto a nivel federal, como nacional.

"Conocieron la Plataforma Nacional de Transparencia, un esfuerzo único a nivel mundial, que logra conjuntar a los más de ocho mil sujetos obligados, que, con un solo usuario, una sola contraseña se pueda consultar la información de todos ellos, adicionalmente la posibilidad de hacer la misma pregunta hasta a 30 instituciones públicas; hablamos de cómo se potencia el ejercicio del derecho; así como de las mejores prácticas en derecho de acceso a la información y en datos personales", apuntó.

Kristian Ablan, Undersecretary for Administration, Finance and Freedom of Information of Philippines, expuso que durante el encuentro se dialogó sobre el derecho de acceso a la información, la estrategia que se sigue en México para evitar que se propaguen datos que no son fidedignos, la relación del INAI con los sujetos obligados y las acciones de capacitación que llevan a cabo, con la intención de replicarlo en el país asiático.

"Queremos trabajar y entender los procesos, políticas y protocolos y el derecho que tiene su ciudadanía al acceso a la información, porque, ahora más que nunca, la ciudadanía debe tenerlo y llevarlo al ejercicio. Estamos tratando de aprender cómo están organizados en el Inai", concluyó.

Estuvieron presentes en la ceremonia de bienvenida por parte de la delegación de Filipinas Deniel Echeverria, Trainig Specialist; Valerie Valenzuela, Trainig Specialist; Patricia Maranan, Project Development Officer; Marinela Ricafranca, Project Development; Martin Ceneta, Information Technology Officer, y Jona Topacio, Executive Assistant.

Por parte del Inai participaron José de Jesús Ramírez Sánchez, Director Ejecutivo; Mariana Gómez Rodríguez, Directora de Asuntos Internacionales de Datos; Lilian Hernández Ojeda, Directora de Asuntos Internacionales de Acceso, y Oscar Flores Flores, Director General de Comunicación Social y Difusión.