Minera Silver Bull pone ultimátum a México: pide indemnización

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- La empresa Silver Bull advirtió al gobierno mexicano que, si para el próximo 30 de mayo no tienen un acuerdo que resuelva el problema de tres años y medio de bloqueo a la mina Sierra Mojada, presentarán una demanda contra México el 2 de junio de 2023.

El próximo 30 de mayo directivos de la firma minera se reunirán con funcionarios del gobierno mexicano para reclamar un daño por 178 millones de dólares, resultado de que desde septiembre de 2019 está bloqueada la mina que operan en Sierra Mojada, Coahuila, sin que el gobierno haga cumplir la ley y retire el bloqueo.

"Silver Bull buscará recuperar no menos de 178 millones de dólares en daños que ha sufrido como resultado del incumplimiento de México de sus obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)".

La minera recordó que a más de tres años y medio de que se inició el bloqueo en la mina de Sierra Mojada el gobierno federal mexicano no aplica la ley.

Desde septiembre del 2019 hay un bloqueo en dicha mina que impide al personal de Silver Bull ingresar al proyecto, pero "a pesar de numerosas demandas y peticiones para tomar acciones por parte de la empresa, las agencias del gobierno mexicano han permitido que continúe este comportamiento ilegal y, como tal, no protegió la inversión de Silver Bull".

El gobierno de México invitó a directivos de la empresa a reunirse el próximo 30 de mayo para encontrar una solución amigable, sin embargo, Sillver Bull afirmó "se ha señalado al Gobierno de México que, si no se llega a un acuerdo, tiene la intención de presentar una solicitud de arbitraje al vencimiento el período de reflexión requerido, el 2 de junio de 2023".

Para atender este tema la empresa pidió al abogado Erinn Broshko supervise los procedimientos de arbitraje al amparo del capítulo 14 del TLCAN, ya que de no haber arreglo se pretende imponer una queja ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.