"Monreal favorece a televisoras con contenidos en plataformas", dice expertos

La iniciativa para incluir 15% de contenido nacional en plataformas como Netflix, Amazon Prime, Disney+, Claro Video y Blim beneficia a Televisa y TV Azteca que dominan la creación de contenido, coincidieron expertos.

Sissi de la Peña, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la ALAI, comentó que esta iniciativa no sólo tiene un impacto negativo en la industria audiovisual mexicana sino también en los consumidores mexicanos por las restricciones a los contenidos a los que se tendrá acceso.

"La regulación prevista en la iniciativa no promueve la producción de contenido nacional independiente e impide la competencia en el sector pues obliga a las plataformas digitales a reducir su catálogo o adquirir el contenido del productor dominante en México", dijo de la Peña.

Miguel Flores Bernés, abogado experto en competencia económica, destacó que esta propuesta no tiene un análisis profundo de cómo está el mercado en este momento y podría crear distorsiones y violaciones a tratados internacionales como el T-MEC.

"Los únicos que van a poder cumplir con esta regla (del 15%) como está redactada es Televisa, TV Azteca y solamente ellos se van a beneficiar con esta cuota, es muy riesgoso que se quede así".

--Abrir puertas a productores alternativos

Durante un foro organizado por Centro-i, su directora María Elena Estavillo mencionó que el reto es explorar que existan condiciones de competencia que equilibren la forma, ventajas, aristas, lo que le da relevancia a plataformas de exhibición físicas y digitales.

"Hemos tenido mercados tradicionalmente concentrados, entonces al mismo tiempo que necesitamos reglas específicas para estimular, abrir puertas a los creadores, a los productores alternativos, que generalmente están al margen del mercado, además hay que asegurar que estas reglas estén dirigidas a estas expresiones artísticas que no encuentran de manera natural un espacio o donde los espacios son muy acotados y al mismo tiempo tener condiciones de competencia que empuje a que este mercado esté tan concentrado".

En febrero pasado, el senador morenista Ricardo Monreal presentó una iniciativa para abrogar la Ley Federal de Cinematografía y expedir una nueva Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, explica Centro-i.

En el caso particular de la distribución, exhibición y comercialización de los contenidos por parte de las plataformas digitales, se propone que estas reserven el 15% de su catálogo para obras cinematográficas y audiovisuales nacionales, que no hayan sido producidas hace más de 25 años.