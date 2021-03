Móviles generan ingresos por 77 mil mdp en cuarto trimestre de 2020

Durante el cuarto trimestre del 2020, las empresas de telefonía móvil alcanzaron ingresos por 77 mil 631 millones de pesos, cifra 3.8% inferior al mismo trimestre del año anterior, según cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

"Este nivel se compone por una reducción de 11.4% en la venta de equipamiento móvil, que no alcanzó a ser compensada por el aumento de 0.9% del componente de servicios móviles", detalla la consultora en su análisis.

Telcel registró 55 mil 084 millones de pesos en ingresos móviles en el trimestre, lo que representó una caída anual de 5.6%; AT&T tuvo ingresos por 15 mil 193 millones de pesos, esto es un aumento de 1.5% comparado con el cuarto trimestre del 2019.

Telefónica México generó 6 mil 759 millones de pesos en el cuarto trimestre, lo que significa una reducción de 4.5%.

The CIU estima que los operadores móviles virtuales (OMV) registraron ingresos por 596 millones de pesos entre octubre y diciembre de 2020, es decir, un crecimiento de 99.7%.

La consultora prevé que el sector logre recuperarse durante 2021, "se espera que las menores restricciones de movilidad impulsarán el consumo de servicios móviles, mientras que la reactivación de actividades económicas detonaría la venta de equipamiento móvil".