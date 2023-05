Nearshoring aún no se percibe en IED en México: UBS

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Los datos preliminares de la inversión extranjera directa (IED) al primer trimestre del 2023, aún no muestran que México se esté beneficiando del nearshoring, consideró el banco de inversión UBS.

En un análisis que dio a conocer este martes, se pondera que no están de acuerdo con la opinión de que los datos de IED de enero-marzo del presente año confirman que la inversión extranjera ya está siendo apuntalada por las empresas que se trasladan a México.

Según el reporte elaborado por el economista en jefe para América Latina, Rafael de la Fuente, si bien la información de la IED contenida en la balanza de pagos mostraron entradas por 18 mil 600 millones de dólares, con un incremento a tasa anual del 48%, la comparación con los datos preliminares del año anterior puede no ser adecuada.

La comparación correcta debería ser con los datos reales, que se traducen en un incremento anual del 17%, apuntó.

Además, hizo ver que 90% de la IED, se explica por utilidades reinvertidas por empresas que ya operan en México.

Mientras que la inversión nueva fue de sólo 932 millones de dólares, la lectura trimestral más baja desde 2014, si se excluye el periodo de la pandemia por Covid-19.

Con estos datos, UBS afirmó que la entrada de nuevas empresas extranjeras en México, característica del nearshoring, no fue visible en primer trimestre del 2023.