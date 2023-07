No fue un derrame lo que provocó iridiscencias: Pemex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- No fue la fuga de 7 centímetros por 1 milímetro la que provocó el derrame de petróleo ligero que se observa, sino que se trata de emanaciones naturales de Cantarell, llamadas chapopoteras, las cuales provocaron iridiscencias, explicó el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza.

Expuso que mientras las chapopoteras de Cantarel emanan 387 barriles por día constantes que generan las iridiscencias -que con el rayo del sol reflejan-, el derrame del campo Ek-Balam fue de 76 barriles diarios durante 18 días, por lo que no fue la fuga de un ducto lo que generó la mancha que se observa.

"La realidad es que el área erosionada del ducto, de 7 centímetros por un centímetro de ancho de acuerdo con los cálculos de los especialistas de Pemex y considerando el ducto operando a plenitud solo se pudieran haber derramado un volumen acumulado máximo de mil 368 barriles a razón de 76 barriles diarios", dijo en conferencia de prensa.

Añadió que no se derramaron 3 millones de barriles, porque eso sería decir que fue 12 veces más catastrófico que lo que ocurrió con el barco Exxon Valdez, que ocurrió en 1989, decirlo "es una desproporción".

Expuso que en realidad estas iridiscencias que se generan por las chapopoteras que son emanaciones naturales de hidrocarburos al medio ambiente, ya sea en tierra o en mar tienen que ver con la imagen que se ve del derrame, pero no fue la fuga la que generó un grave derrame.

Sobre todo, porque "la mayor chapopotera que tenemos ubicada está en el campo Cantarell muy cerca de Ek-Balam y se origina en una fractura de kilómetro y medio", justo esta situación "es un tema que tiene mucha correlación de lo que hablamos el día de hoy...porque hay una actividad permanente y hay días que las emanaciones son muy abundantes y hay días en los que no".

Dijo que por esa chapopotera los especialistas calculan que pueden derramarse 387 barriles diarios, que es una cantidad mucho mayor a lo que se derramó en la fuga.

Sobre la fuga en Ek-Balam Alfa dijo que la detectaron el día 3 de julio a 60 metros bajo el nivel del mar, sin embargo, la ubicación concreta se detectó el 4 de julio y fue el 5 de julio que se notificó la fuga a la Secretaría de Marina y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

El 6 de julio se inician los preparativos para la reparación y el 7 de julio se suspenden las actividades de reparación para atender el evento de Nohoch-A Enlace y se retoman hasta el 10 de julio para concretarlas el 18 de julio.

Sin embargo, "el 19 de julio debido a que no observamos una hermeticidad del 100%, es como una abrazadera, en el ducto para tapar esa fuga, se realizó el paro programado de los dos pozos que fluyen el aceite a través de ese ducto y el 22 de julio se concluye la reparación definitiva".

De acuerdo con Pemex Exploración y Producción la reparación del ducto fue de 2 millones de dólares considerando que rentar un barco cuesta 160 mil dólares.