No hay presiones como para subir 2 pesos el kilo de tortilla: Consejo Agropecuario

A pesar de que productores de maíz, harina y algunos tortilleros advirtieron que habrá aumento de precios de tortilla, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dijo que el mercado actualmente no tiene tantas presiones para pensar en aumentos de hasta 2 pesos por kilo.

El presidente del CNA, Bosco de la Vega, afirmó que esperan un aumento de la tonelada de maíz blanco de entre 600 a 700 pesos de aquí al próximo año, pero "¿Cómo repercutirá en el precio de la tortilla? según nuestros cálculos estamos hablando de alrededor de 30 centavos".

En conferencia para dar a conocer la próxima edición del "Foro Global Agroalimentario Digital 2020", el líder del Consejo afirmó: "He escuchado que algunos molineros de tortilla están hablando de 2 pesos de aumento, no coincide con la realidad de los precios del maíz blanco que se produce, habrá que ver qué impacto van a tener en el gas, mano de obra, aumento de salarios para el próximo año".

Comentó que habrá grano suficiente en México para las tortillas, ya que el país tiene excedentes de maíz blanco, "solo Sinaloa produce más de 6 millones de toneladas; ¿qué está pasando ahí? que ese grano va y se le vende a los molineros que son los que hacen la tortilla, y posiblemente como no hay apoyos a la comercialización, cada quien tendrá la referencia de la bolsa de Chicago".

Dijo que el campo vive una embestida porque en tan solo dos años se recortó el presupuesto en 40%, desaparecieron los programas para el campo, se emitió una normatividad de etiquetado que "sataniza" a alimentos y bebidas no alcohólicas y se impide la importación de glifosato (herbicida para cultivos), lo que puede hacer caer la producción de granos y oleaginosas entre 30% y 35%.

Comentó que "están desmantelando" al campo con las decisiones contradictorias que toma la autoridad, porque hay "posiciones radicales que son un freno de mano para el campo", lo que lo hará menos competitivo y más dependiente de las importaciones.

"Si no nos dan herramientas, vamos a ser un México más dependiente, con un campo muy exitoso en lo hortícola, y un campo perdedor en granos y oleaginosas. Realmente no veo impactos en los precios, lo único que sí es menos competitividad de México y más dependencia agroalimentaria".

Presiones proteccionistas amenazan al campo

El triunfo de Joe Biden como presidente de Estados Unidos traerá proteccionismo y presiones para el campo mexicano, dijo el presidente del CNA, Bosco de la Vega.

En el mismo evento afirmó: "Esperamos serias presiones, ya hay demandas en temas infantil, en temas de trabajo forzoso y vienen presiones también en sindicalización; qué esperamos que todas las presiones de los sindicatos de EU ahora con el partido Demócrata y que viene en los anexos del T-MEC".

Expuso que desde que entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se viven presiones de diversos sindicatos, de productores de fresas y pimiento morrón, porque fueron promesas de campaña, por lo que se trabaja con el gobierno federal para que en caso necesario se actúe de la misma manera en que los estadounidenses quieren afectar a los productores mexicanos.

"Entonces lo que les doy la certeza es que también con la Secretaría de Economía, estamos haciendo una gran labor, porque México tiene derecho en el capítulo 10 del T-MEC, a tomar represalias en caso de que nos pongan medidas arancelarias, para los sectores exportadores de México", comentó.

Bosco de la Vega agregó: "Queremos respeto a un T-MEC que acaba de iniciar, en materia laboral y ambiental, no merecemos esas presiones".