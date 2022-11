No se espera incremento de consumo de alcohol en México por Mundial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Ante los horarios que tendrá la selección mexicana de futbol en el mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos, no se prevé un fuerte consumo de cerveza entre los aficionados, de acuerdo con las previsiones de la industria.

El martes 22 de noviembre, la selección mexicana debutará contra Polonia a las 10:00 horas, mientras que su segundo partido será el sábado al enfrentar a Argentina a las 13:00 horas y terminará la fase de grupos enfrentando a Arabia Saudita el 30 de noviembre a las 13:00 horas.

La directora general de Cerveceros de México, Karla Siqueiros, informó que no se tienen estimaciones elevadas sobre el consumo de cerveza en esos días, con lo que el comportamiento del sector mantendrá su tendencia presentada en 2022, donde ha comenzado a enfilarse a los números que reportaba previo a la pandemia de Covid-19.

"El consumo de cerveza es muy estacional. Este mundial se cambió de las fechas de verano por las temperaturas del país sede, pero el hecho de que se hagan los partidos por la mañana invita más a otro tipo de bebida con la que te puedas refrescar", dijo la directiva.

Con un consumo de 69 litros por persona en promedio en el país, el consumo de cerveza en México mantiene una tendencia positiva en un contexto presionado por problemas logísticos e inflación.

De acuerdo con Siqueiros, si bien se ha mantenido una tendencia positiva en la industria, aún no puede declarase que se ha alcanzado la total recuperación después de los años complicados de la pandemia.

Datos de Cerveceros de México muestran que el 2020 el consumo de cerveza en el país cayó a 66 litros por persona, para recuperarse a 68 en 2021 y actualmente se encuentra en 69 litros, colocando al país en el lugar 30 de consumo de la bebida.

En tanto, de enero a agosto pasado, la producción de cerveza alcanzó 94.5 millones de hectolitros, un incremento de 4.8% respecto al mismo periodo de 2021. Mientras, al cierre de 2021, la cosecha de cebada maltera alcanzó más de un millón de toneladas, 19.5% más comparado con el año previo, con un valor de mercado de 4 mil 755 millones de pesos.

Así, la cadena de valor de la industria sigue favoreciendo el contenido nacional, siendo Guanajuato el principal productor de cebada maltera, le siguen Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México.

"73% de los insumos son productos nacionales, lo cual le da a la producción un alto contenido nacional a la cerveza y casi la totalidad de la cebada maltera que se cosecha en el país se destina a la producción", destacó la directiva.