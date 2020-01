Ofrece Condusef opción que facilita trámites por reclamo a bancos

El servicio de Queja Electrónica proporcionado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ofrece a los ciudadanos que deseen presentar una queja contra un banco, hacerlo desde su hogar o el centro de trabajo.

A través de la Queja Electrónica se busca acercar los servicios de la Comisión a los usuarios que lo necesiten y con ello, que las resoluciones por este medio le sean favorables, así como promover herramientas tecnológicas que le faciliten el trámite.

En esta etapa, se pueden levantar quejas contra 39 instituciones bancarias para los tipos de reclamación con mayor incidencia nacional que representan 70 por ciento de las reclamaciones totales, entre ellos para productos de Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, y Cuenta de nómina.

Así como causas de Consumos no reconocidos, Solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada, Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el Usuario, cliente y/o socio, así como por Depósito no aplicado total o parcialmente.

El servicio de Queja Electrónica utiliza las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones para ampliar el Servicio de Atención a Usuarios, no sólo para hacer más eficiente su operación, sino para brindar una mayor calidad a los ciudadanos al facilitar la presentación de sus quejas de manera remota a través del Portal de Internet.

Reducción de tiempo, dinero y simplicidad de la presentación de información y documentos para el trámite de su queja, son parte del servicio al usuario, en concordancia con la Estrategia del Gobierno Federal de ser más cercano y moderno, señaló la Condusef en un comunicado.