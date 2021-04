Oxxo dejará de recibir depósitos a Citibanamex en mayo

A partir del 1 de mayo, los depósitos a tarjetas de débito y crédito de Citibanamex ya no estarán disponibles en las tiendas Oxxo.

"Los depósitos a tarjetas de débito y crédito de Citibanamex ya no se encontrarán disponibles a partir del 1 de mayo por decisión del banco", dice el mensaje de Oxxo a sus clientes.

Sobre el tema, Citibanamex explicó que debido a una revisión en su red de corresponsales y al sólido crecimiento de la banca digital, este año no se renovó la alianza con Oxxo.

"Como alternativa, los clientes podrán realizar sus operaciones a través de Banca Móvil, BancaNet, cajeros automáticos sin costo y sucursales, así como en los siguientes establecimientos: 7 Eleven, Casa Ley, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Telecomm y las cadenas de tiendas de autoservicio Chedraui y Al super", explicó Citibanamex.

En 2019, Banorte también dejó de ofrecer sus servicios a partir de la cadena de tiendas, quien se queda hasta el momento con Saldazo, BBVA y Santand.

De acuerdo con Oxxo, el servicio de retiro de efectivo y Saldazo de Oxxo seguirán operando de forma regular.