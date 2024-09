Entérate | Pago de pensión del Bienestar para bimestre septiembre-octubre

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó el calendario de pagos para las Pensiones de Adulto Mayor, Discapacidad y Pensión para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el bimestre septiembre-octubre 2024.

La titular de Bienestar difundió en sus redes sociales las fechas en que se depositarán los apoyos económicos para apoyar a las familias mexicanas, que iniciarán este lunes 2 de septiembre y concluirán el sábado 21 de septiembre.

Las personas adultas mayores reciben 6 mil pesos; personas con discapacidad, 3 mil 100 pesos; y los hijos de madres trabajadoras, mil 600 pesos.

De acuerdo con el calendario, este lunes 2 de septiembre iniciará el pago de acuerdo con la primera letra de su apellido.

Los pagos se distribuirán de la siguiente manera:

Lunes 2 de septiembre - A

Martes 3 de septiembre - B

Miércoles 4 de septiembre - C

Jueves 5 de septiembre - C

Viernes 6 de septiembre - D, E, F

Sábado 7 de septiembre - G

Lunes 9 de septiembre - G

Martes 10 de septiembre - H, I, J, K

Miércoles 11 de septiembre - L

Jueves 12 de septiembre - M

Viernes 13 de septiembre - M

Sábado 14 de septiembre - N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 18 de septiembre - R

Jueves 19 de septiembre - S

Viernes 20 de septiembre - T, U, V

Sábado 21 de septiembre - W, X, Y, Z

La dispersión de los fondos se realiza de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que el pago se encuentra garantizado y no es necesario acudir antes de la fecha programada.

La Pensión Bienestar es un programa social del gobierno de México destinado a brindar un apoyo económico de 6 mil pesos bimestrales a las personas adultas mayores de 65 años en adelante, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

El objetivo principal de este programa es mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, asegurando que tengan acceso a recursos básicos.