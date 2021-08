Pandemia afectó la capacidad de compra o renta de vivienda: Inegi

El año pasado, 3.1 millones de hogares reportaron que por lo menos un integrante de la familia tuvo dificultades para pagar su crédito hipotecario o para pagar la renta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 realizada por el Inegi.

Los 3.1 millones de hogares representan 8.9% de las 35 millones de viviendas encuestadas por el Inegi entre octubre y diciembre de 2020.

En conferencia de prensa, Edgar Vielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, explicó que esta situación tuvo su origen en que durante abril y mayo de 2020, 12.5 millones de personas salieron del mercado laboral.

Y 13 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, vieron una reducción de sus ingresos por trabajo en más de un 10%.

De acuerdo con el Inegi, el Estado de México fue la entidad con mayor número de viviendas que reportó tener dificultades para pagar el crédito hipotecario o la renta, con 351 mil viviendas; seguido de Jalisco con 310 mil hogares; la Ciudad de México con 226 mil viviendas y Puebla con 190 mil.

La ENVI también encontró que derivado de la emergencia sanitaria, las personas gastaron menos en la reparación o remodelación de sus viviendas.

Las familias gastaron, en promedio, 18 mil 237 pesos en alguna remodelación o ampliación, cuando en 2019, el gasto promedio fue de 26 mil 832 pesos.

En total, 5.2 millones de viviendas tuvieron alguna modificación contra las 6.9 millones que se ampliaron o remodelaron en 2019.

La encuesta del Inegi encontró que 68% de las viviendas en el país son propias, ya sea totalmente pagadas o en proceso de pago.

Mientras que 16% son rentadas, ya que sus habitantes manifestaron no tener acceso al crédito o sus recursos son insuficientes para comprar.

De las viviendas propias, 57% se autoconstruyó y 55% se financió con recursos propios para la obra ante el poco acceso a créditos financieros formales.

Jorge Mendoza, director general de Sociedad Hipotecaria Federal, dijo que ellos lograron contener el impacto de la pandemia, donde el índice de morosidad en 2019 era de 6.81% en la cartera activa y pasó al 7.53% a mayo de 2021; gracias al permitirle diferir hasta por seis meses el pago a capital e intereses a 90% de sus clientes.

Asimismo, comentó que los desarrolladores de vivienda no están construyendo vivienda por debajo de los 350 mil pesos y no hay inventario de este tipo, por lo que están trabajando en otras estrategias para que las familias puedan adquirir una vivienda.

Por su parte, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, comentó que existe un gran pendiente en el segmento de vivienda en renta donde hacen falta políticas públicas para que el mercado sea formal y se estudie a profundidad.