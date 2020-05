Pedirán uso de cubrebocas y mascarillas durante vuelos

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) anunció que será necesario usar cubrebocas y mascarillas durante los vuelos para evitar la propagación del coronavirus.

Esta medida será tomada en lugar de dejar vacío el asiento de en medio de los aviones para cuidar la distancia entre los pasajeros.

"La IATA no apoya las medidas de distanciamiento social que podrían dejar los asientos de en medio vacíos", indicó la Asociación, en un comunicado.

La IATA explicó que hay evidencia de que el riesgo de transmisión de Covid-19 a bordo de los aviones es bajo.

Por lo que el uso de cubrebocas y mascarillas reduce aún más el bajo riesgo de contagio y se evita el "dramático costo" que significaría implementar el distanciamiento social a bordo.

"La seguridad de los pasajeros y la tripulación es suprema. La industria de la aviación está trabajando con los gobiernos para restaurar los vuelos cuando sea seguro hacerlo. Y tomaremos medidas como el uso de cubiertas faciales para los pasajeros y cubrebocas para la tripulación para tener una protección extra.

"Debemos llegar a una solución que le dé a los pasajeros la confianza para volar y a las aerolíneas mantener los costos asequibles. Uno sin el otro no tendría un beneficio", dijo Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA.

La Asociación explicó que la distancia social mínima que se requiere para evitar contagios es de 1 a 2 metros y el asiento de en medio permite una distancia de aproximadamente 50 centímetros.

Además del uso de cubrebocas, las aerolíneas implementarán otras medidas preventivas como toma de temperatura para pasajeros y personal aeroportuario; procesos de abordaje y de descenso que reduzcan el contacto con otros pasajeros o con la tripulación.

Así como limitación del movimiento en cabina durante el vuelo; mayor frecuencia de la limpieza en la cabina; y procesos más simples de reparto de alimentos para minimizar la interacción entre los pasajeros y la tripulación.

Y, cuando estén disponible a gran escala, también se requerirán pruebas de Covid-19 o pasaportes de inmunidad, como medidas temporales de bioseguridad.

Aerolíneas como Lufthansa y Wizz Air, ya han hecho obligatorio el uso de mascarillas para sus pasajeros durante los vuelos.

No usar el asiento de en medio bajaría el factor de ocupación de las aerolíneas a 62%, cuando el factor de ocupación de la industria es de 77%, lo que ocasionaría un incremento en las tarifas de avión de entre 43% y 54%, dependiendo de la región.

La IATA agregó que hizo el rastreo de un pasajero con síntomas de Covid-19 en un vuelo de China a Canadá y encontró que no hubo transmisión a bordo; así como otro vuelo de China a Estados Unidos donde hubo 12 pasajeros con síntomas de Covid-19 y tampoco hubo transmisión a bordo.

Sin embargo, la IATA encontró que en una encuesta realizada entre 18 aerolíneas hubo 3 episodios de contagio de coronavirus de pasajeros a personal de la aerolínea entre enero y marzo de este año.

Hubo otros cuatro casos de contagio de piloto a piloto, pero no hay evidencia de contagio entre pasajeros.