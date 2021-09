Pemex cancela contratos con Vitol, acusada de sobornos

Petróleos Mexicanos (Pemex) cancelo contratos con la empresa comercializadora multinacional Vitol por los escándalos de corrupción en que se ha visto involucrada la empresa con sede en Ginebra.

A través de cartas, según dio a conocer la agencia de noticias Reuters, Pemex informó a Vitol de la cancelación de un contrato de gas butano, otro de nafta y otro de gas propano.

Los documentos refieren que la razón de la cancelación tiene que ver con el reconocimiento público de Vitol ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el pago de sobornos para ganar contratos con Pemex, así como con empresas estatales en Brasil y Ecuador.

Los mayores comercializadores independientes de materias primas del mundo, entre ellas Vitol, se enfrentan a un escrutinio global por presunta corrupción tras años de investigaciones sobre sobornos a funcionarios en varios países de América Latina, explicó la agencia de noticias.

Desde marzo de este año Reuters informó que Pemex buscaba renegociar algunos de sus contratos de cientos de millones de dólares con la empresa holandesa.

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza aseguró que la petrolera estatal mexicana trataría de deshacerse de condiciones contractuales que considera desfavorables.

Vitol, según Reuters, confirmó que las conversaciones con Pemex no habían llegado a un resultado final, pero no aclaró si los contratos habían sido cancelados.

Las fuentes consultadas involucradas en las negociaciones entre Pemex y Vitol indicaron que los contratos cancelados tienen un valor total de millones de dólares y todos eran válidos hasta al menos 2023.

No obstante, "Reuters no pudo determinar su valor exacto".

Los funcionarios de Pemex suspendieron las negociaciones después de que ejecutivos de Vitol rechazaron los cambios propuestos en los términos de los contratos.