Pemex es una pérdida neta para Estado mexicano: HR Ratings

La calificadora HR Ratings dijo que los resultados de Pemex al tercer trimestre muestran un fuerte incremento en su déficit financiero, por lo que, durante dicho periodo, la empresa estatal muestra una aportación negativa al Estado mexicano.

"Esto contrasta con el beneficio que Pemex otorgó, durante los mismos periodos de 2018 y 2019, al Estado. Es importante destacar que la deteriorada situación financiera es resultado tanto de la caída en sus precios de venta como de la disminución en sus volúmenes de venta", dijo la calificadora.

La firma explicó que el déficit financiero de Pemex al tercer trimestre alcanzó los 216.9 mil millones de pesos, lo que es sustancialmente mayor a las pérdidas de 83.8 mil millones de pesos y de únicamente 9.9 mil millones de pesos en 2019.

"Sin embargo, si la idea es medir el desempeño operativo de Pemex, incluyendo su costo financiero, es importante considerar que estos números distan mucho de ser los más relevantes. El cambio en el déficit financiero se encuentra muy relacionado a la política fiscal del gobierno federal y no únicamente en su desempeño operativo", dijo la agencia.

HR Ratings añadió que la pérdida de volumen de Pemex está relacionada no únicamente al entorno macroeconómico actual sino también a una pérdida de participación en el mercado nacional.

"Esto a su vez implica que, aun suponiendo que la demanda regrese a los niveles anteriores a la pandemia, una recuperación relevante para Pemex podría requerir que la empresa ya no pierda más terreno contra los particulares, o inclusive que recupere algo de lo cedido. Este punto es especialmente relevante si se considera que la prioridad de la administración actual es la refinación o procesamiento interno de crudo, y que Pemex necesita ser competitivo a nivel internacional frente a refinerías internacionales", destacó.

En ese sentido, comentó que se abre la posibilidad de políticas cada vez más agresivas cuyo objetivo final sería cerrar el mercado nacional a competidores privados.

Según HR Ratings, en lo que resta del año se espera un escenario de mayores niveles de endeudamiento dadas las condiciones actuales de la industria y las necesidades particulares de Pemex ante la pandemia. Como referencia, el techo de endeudamiento neto definido por el Gobierno Federal para Pemex para 2020 es de 10 mil millones de pesos y de 1.25 millones de dólares, y es probable que este termine siendo mayor como lo que está sucediendo a nivel del déficit.

"Con base en inferencias hechas a partir de los reportes corporativos trimestrales, es posible que la deuda externa haya financiado aproximadamente entre 125 mil millones de pesos y 130 mil millones de pesos del déficit 217 mil millones de pesos. Por su parte, la deuda denominada en pesos sufrió un incremento de 30.5 mil millones Finalmente, en cuanto a la liquidez, Pemex reporta una reducción en su efectivo por 23 mil 880 millones de pesos".