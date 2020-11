Penoso, que Profeco diga a clientes que no compren a Interjet: Alemán Magnani

El presidente de Grupo Alemán y de Interjet, Miguel Alemán Magnani, respondió a la alerta emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre la situación que vive la empresa lo cual ha llevado a la cancelación de vuelos y ha provocado malestar a los usuarios.

"Fue una equivocación, creo que el gobierno ya está viendo este tema, porque es muy penoso que alguien del gobierno diga que no compres algo de una empresa mexicana, vaticinando su propio futuro, yo también puedo ser un gran futurista si te digo que vas a quebrar y digo a todos que no te compren", dijo el empresario.

Al participar en la edición 18 de la Cumbre de Negocios, Alemán Magnani dijo que si bien Profeco tiene la autoridad para evitar un daño a los consumidores, no puede indicar que se deje de comprar a empresas mexicanas.

"Nos extrañó mucho las aseveraciones del encargado de la Profeco, porque la Profeco tiene su capacidad en reponer los daños a los consumidores una vez que estos se les causaron o tienen la obligación de ir a ver a las empresas para asegurar que no vaya a ver daño a los consumidores, pero de ninguna manera tiene la capacidad para decir, o la autoridad de decir que no compre boletos de alguien de cualquiera de las empresas mexicanas", dijo.

Alemán Magnani descartó que se tenga una demanda colectiva contra la empresa y aseguró que se están atendiendo las quejas de sus usuarios.

"Afortunadamente los pasajeros de Interjet son gente muy leal a la empresa, saben que siempre les hemos dado calidad y les hemos respondido por sus situaciones. Fue mínimo el rechazo en casi una cuarta parte, se está reponiendo, de todas maneras hubo un daño que se está resolviendo y vamos a reclamar más adelante, vamos a estar bien en diciembre y vamos a empezar fuerte el año que entra", dijo.

Así, Alemán Magnani aseguró que en las próximas semanas se pagarán los adeudos que tiene la empresa, ya que el golpe del Covid-19 complicó la reestructura financiera por la cual pasaba la empresa.

"Hemos estado con gente extraordinaria, desde los arrendadores hasta los bancos e inclusive el propio gobierno en la parte de algunos adeudos naturales que tenemos de impuestos. Si se deben impuestos se deben de pagar, de ninguna manera se debe pedir condonación ni nada, solamente se debe de pedir el apoyo para que te ayuden a terminar de pagarlo y afortunadamente se han logrado hacer algunos acuerdos para pagar la totalidad de la deuda. Se va pagar, no ha sido fácil pero hemos encontrado algunos inversionistas que han tenido fe", dijo.

Tren Maya no es solo un paseo bonito

Alemán Magnani dijo que la construcción del Tren Maya representa un desarrollo turístico para el sur del país, con lo que debe de quitarse la idea de que solamente será un paseo bonito para la población.

"Ya hay que quitarle a la gente que es un paseo bonito, turístico. Es un detonador importantísimo para toda la zona sur. Muy inteligentemente pensado y que hay que apoyar".

En tanto, dijo que de haberse mantenido la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, es muy factible que no se hubiera concretado la obra además de que estaría afectada por la pandemia.

"Imagínense que hubiéramos continuado con aquel elefante blanco del aeropuerto que no se iba ni a terminar ni se iba a utilizar por el Covid-19, donde todas las aerolíneas del mundo están a mitad de tamaño y otras ya no están. Nosotros mismos estamos enfrentando una situación complicada que sacaremos adelante", dijo.