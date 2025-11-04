Pensión del Bienestar: ¿qué letra recibe pago este 4 de noviembre?
La Pensión del Bienestar es la ayuda económica que el Gobierno de México brinda a todos los adultos mayores de 65 años o más en todo el país.
Este pago es el último del año, correspondiente a los meses de noviembre - diciembre. No sólo adultos mayores serán beneficiados, también personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años.
Ariadna Montiel, Secretaria de Bienestar, compartió en redes sociales el calendario oficial de pagos para todo este mes. De acuerdo con esa información, hoy martes 4 de noviembre, la letra beneficiada es la "B".
El depósito se hará a las tarjetas del Bienestar, lo que permite retira en cajas o en cajeros en Bancos del Bienestar sin ningún tipo de cargo o comisión.
-----¿Quiénes más serán beneficiados este mes?
Durante todo noviembre se hará la dispersión de pagos a Pensión Bienestar, lo mejor es que no sólo ellos serán los beneficiados, también recibirán su depósito: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.
-----¿Qué monto corresponde a cada programa?
Aunque se depositan durante el mismo mes, cada una ofrece un monto distinto para diferentes grupos de personas:
Pensión Bienestar: $6,200 pesos.
Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.
Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.
Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.
