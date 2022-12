Pese a tasa elevada, tarjetas de crédito siguen creciendo, informa Santander

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El elevado rango de las tasas de interés que prevalecen en la economía mexicana no han impactado la colocación de tarjetas de crédito en el país; sin embargo, en 2023 podría presentar una desaceleración, dijo Santander México.

De acuerdo con el director general de Banco Santander, Felipe García, la llegada de nuevos competidores, principalmente en el sector financiero tecnológico, ha ayudado a aumentar la colocación de tarjetas, en un mercado que no es atendido totalmente por los bancos.

"Hay jugadores nuevos que están ofreciendo tarjetas de crédito y han tenido una penetración importante en segmentos donde la banca no estaba tan presente y por eso hay un número importante en el crecimiento de las tarjetas, ahora que han subido las tasas, vamos a empezar a ver ese crecimiento pero se va a desacelerar un poco y empezaremos a ver cómo se comportan estos nuevos segmentos que se han atacado recientemente en el mercado pero la tendencia puede aguantar un periodo más alto", dijo el directivo.

En este contexto, hacia los próximos 5 o 6 años, el banco de origen español buscará duplicar el tamaño de su negocio en México al tener perspectiva sobre el mercado de crecimiento, con lo que invertirá en los siguientes 3 años poco más de mil 500 millones de dólares.

El nuevo director global de Santander, Héctor Grisi, resaltó que el país tiene una gran oportunidad de crecimiento económico además de ofrecer gran mercado al sector bancario en México.

"México tiene grandes oportunidades, primero para seguir creciendo, pero también para seguirnos consolidando en el mercado. El sistema financiero mexicano si lo comparamos con Brasil, Chile, Colombia es mucho más pequeño que el tamaño de la economía en general", agregó.