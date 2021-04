Peso anota su cuarta semana de ganancias frente al dólar

El peso mexicano anotó su cuarta semana consecutiva de ganancias frente al dólar, lo que no se veía desde noviembre del año pasado. Tras llegar a ubicarse el martes en su mejor nivel de tres meses, la moneda mexicana finalizó este viernes en 19.83 unidades por dólar y equivale a una apreciación de 0.4% o nueve centavos durante la semana.

Con esto el peso acumula cuatro semanas apreciándose ante el dólar y suma una ganancia de 3.7% o 75 centavos durante este periodo, de acuerdo con las cotizaciones al mayoreo publicadas por la agencia Bloomberg. Se trata de su mejor racha frente al dólar desde noviembre pasado, cuando la moneda mexicana acumuló una apreciación de 6.7% o 1.41 pesos durante cinco semanas.

Además, el dólar ligó este viernes siete sesiones intercambiándose en menos de 20 unidades, pues desde el jueves de la semana pasada se mantiene debajo de este nivel. El dólar cedió terreno frente a la mayoría de monedas, pero en el caso particular del peso también influyó el reporte de inflación publicado este jueves, cuyo resultado mayor de lo esperado sugiere que el Banco de México (Banxico) mantendrá las tasas de interés sin cambio por más tiempo.

En Estados Unidos, trascendió esta semana que el presidente Joe Biden propondrá casi duplicar la tasa impositiva sobre las ganancias de capital para las personas con un elevado patrimonio de 20% a 39.6%, para ayudar a financiar una buena parte del gasto social.

Para aquellos que ganan un millón de dólares o más, la nueva tasa máxima, junto con una sobretasa existente sobre los ingresos por inversiones, significa que las tasas impositivas federales para los inversionistas que pertenecen a este grupo puede llegar a 43.4%. Se espera que Biden publique la propuesta la siguiente semana.

El miércoles próximo, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos va a anunciar su decisión de política monetaria, en la cual, si bien los participantes del mercado no esperan cambios importantes, estarán atentos a cualquier comentario sobre un posible ajuste en el futuro. La siguiente semana también darán a conocer los reportes del Producto Interno Bruto (PIB) al primer trimestre tanto en México como en la Unión Americana. En operaciones al menudeo el dólar se terminó vendiendo este viernes en 20.29 pesos en ventanillas de CitiBanamex y significa una disminución de ocho centavos durante la semana, mientras que BBVA cerró ofreciendo la divisa en 20.08 unidades y Banorte en 20.15 pesos.

Por su parte el bitcoin recuperó el nivel de 50 mil dólares esta tarde, tratando de sacudirse las preocupaciones en torno al plan tributario en Estados Unidos. Luego de llegar a cotizar en un mínimo de 47 mil 659 dólares durante la madrugada de este viernes, la criptomoneda más popular del mundo se intercambiaba en 50 mil 941 unidades a las 15:00 horas.

Sin embargo, el bitcoin reporta una disminución de 1.5% con respecto al jueves y acumula tres sesiones a la baja, después de establecer un máximo histórico de más de 64 mil dólares el miércoles de la semana pasada. La criptodivisa perdió casi una quinta parte de su valor durante esta semana, tras cerrar arriba de 61 mil unidades el viernes pasado. Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo por valor de mercado, se ubica en 2 mil 369 dólares, 1.3% abajo del jueves y acumula una pérdida de 2% durante la semana, de acuerdo con información del portal Investing.