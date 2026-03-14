Peso se acerca a 18 por dólar

Ciudad de México.- El peso mexicano recorta su avance en lo que va de año y se acerca al piso de las 18 unidades frente al dólar, según datos del Banco de México.

Al cierre de la segunda semana de marzo, el tipo de cambio se colocó en los 17.95 pesos por dólar, lo que significó una depreciación semanal del 0.82%.

La divisa mexicana no ha escalado de los 18 pesos desde el 31 de diciembre de 2025 y había acumulado una apreciación de 4.88% hasta el 17 de febrero pasado cuando se posicionó en 17.13 pesos por dólar, su nivel más bajo en todo el año.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, el peso mexicano es presionado por la escalada de la guerra en Irán, el fortalecimiento global del dólar y una menor expectativa de recortes de tasas en Estados Unidos.

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La especialista señaló que la moneda mexicana "resintió un aumento de la aversión al riesgo internacional", en un contexto de incertidumbre por el posible impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la oferta mundial de energía y el comercio petrolero.

Siller añadió que "el alza en los precios del petróleo y la gasolina incrementa las presiones inflacionarias globales", lo que refuerza la especulación de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios su tasa de interés por más tiempo.

Para México, añadió, esto podría reducir el atractivo del carry trade y abrir espacio para que el tipo de cambio supere la barrera de 18 pesos por dólar.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este viernes un 0.66 % para cerrar la segunda semana de marzo con una caída acumulada del 2.4 % y empujar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a las 65,648.91 unidades.

Con la pérdida semanal, el mercado mexicano ligó cuatro semanas con cierres negativos y acumuló una baja de 8.15 %.

Mientras que Wall Street cerró este viernes en rojo tras una semana marcada por la guerra de EU e Israel con Irán y las amenazas sobre el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que pasa el 20 % del crudo mundial.

Al cierre del parque neoyorquino, el Dow Jones bajó un 0.26 %, hasta 46,558 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0.61 %, hasta 6,632 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0.93 %, hasta 22,105 enteros.

Mientras, el petróleo de Texas (WTI) subió un 3.1 %, hasta acercarse de nuevo a los 100 dólares el barril, manteniendo su racha alcista después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz. En el acumulado de la semana, avanzó un 8.6 %.