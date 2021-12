Pide Profeco presentar queja si te cobraron equipaje de mano

Las personas que compraron la tarifa Zero de Vivaerobus y les cobraron por subir equipaje de mano, deben de presentar una queja para que la aerolínea les regrese el pago hecho más la indemnización, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Ricardo Sheffield.

Agregó que a la aerolínea le va a salir más caro el caldo de las albóndigas si siguen violando la ley y acumulando multas. "Tarde o temprano tienen que entrar en razón", añadió.

Comentó que colocaron sellos en los módulos de la aerolínea y "le hicimos saber a los consumidores que si les cobran equipaje de mano deben de presentar una queja y les asiste el derecho para que se les devuelva ese dinero más 20% de indemnización", por ejemplo, si pagan 800 pesos por subir el equipaje de mano, en un vuelo Tijuana-Ciudad de México, les tienen que dar ese monto más 160 pesos más, es decir, 960 pesos.

Afirmó que a pesar de que la empresa ya tiene 800 quejas y de que se le impusieron 20 millones de sanción a la aerolínea por cobrar equipaje de mano, lo que va contra la ley, siguen haciéndolo.

"Hasta ahorita van 20 millones de pesos en multas porque son varios vuelos y distintas plazas en las que se aplicaron las multas y lo vamos a seguir haciendo mientras no quieran cumplir la ley, porque la ley es muy clara en México", expuso.

"No puede haber ninguna tarifa que no incluya el equipaje de mano, la pieza de menos de 10 kilos que se suba a bordo. No sé cuál sea la posición de Vivaerobus apenas en una hora tengo una cita con ellos", dijo Sheffield durante el banderazo de salida del operativo de la temporada decembrina.

Explicó que pusieron ya sellos de suspensión en aquellas plazas donde opera Vivaerobus y en donde se sigue aplicando la tarifa más baja la cual no incluye equipaje de mano.

Sin embargo, expuso que la aerolínea sigue operando para evitar dañar a los viajeros, ya que solamente una parte de los vuelos se venden con tarifa baja, poco menos del 30% de los pasajeros viaja con la tarifa baja.

Recordó que en la ley vigente se establece que deben incluir equipaje de mano, "por eso se colocaron sellos en las plazas donde da servicio Vivaerobus para generar conciencia en el consumidor de la alerta que ya emitimos".