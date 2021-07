Piden a AMLO ofrecer señales de certeza para invertir en México

Empresarios de Estados Unidos en México pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que lance señales de certeza jurídica para la inversión en el territorio mexicano.

El empresariado estadounidense hizo este llamado luego de que el pasado 2 de julio, la Secretaría de Energía notificó a la empresa de Texas, Talos, que la operatividad del campo petrolero Zama, en Tabasco, quedará completamente a cargo de Pemex y no de la multinacional, que ha invertido más de 300 millones de dólares en el proyecto.

"Creemos que el Presidente (López Obrador) tiene la oportunidad de corregir lo hecho por la Secretaría de Energía, de mandar señales claras de que México requiere mayores flujos de inversión. Las empresas en el mundo ven lo que sucede en México. México compite en un escenario global", comentó Larry Rubin, presidente de la American Society of México A.C.

En conferencia de prensa, Rubin, que representa a inversionistas estadounidenses en México, mencionó que la empresa Talos se reserva el derecho de ir a un litigio internacional por el caso de Zama, pero ello no es deseable.

Advirtió que México puede perder el juicio y señaló que el daño al país puede ser mayor en cuanto a la reputación en materia de inversión.

Asimismo, llamó a que López Obrador tome cartas en el asunto, sobre todo porque son mensajes que se envían a nivel mundial.

"Los inversionistas de hoy buscan, observan en dónde hay seguridad para la inversión. México debe seguir siendo un país que quiere inversión extranjera, eso queremos", manifestó Rubin.