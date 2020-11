Piden a INAH mejores condiciones laborales

Trabajadores eventuales y contratados bajo el esquema de Capítulo 3000 (honorarios) de diferentes centros de trabajo del INAH se manifestaron afuera el Museo Nacional de Antropología (MNA) para solicitar mejores condiciones laborales, pues señalaron que durante los últimos años ya no se les ha reconocido como trabajadores contratados por el Instituto, y por lo mismo, no tienen prestaciones de ley, como seguridad social.

Alrededor de 30 trabajadores de espacios como Templo Mayor, la Dirección de Salvamento Arqueológico y el Museo de El Carmen se instalaron este jueves a temprana hora afuera del Museo Nacional de Antropología.

"Este año, con el recorte presupuestal del 75% y la pandemia, nuestra crisis se acrecentó. Durante décadas nosotros hemos sido los desechables del Instituto, en el momento en el que se requiere un ahorro presupuestal, somos los primeros de los que prescinden. La mayoría no tenemos contrato o nos contratan por periodos cortos, menores a seis meses", dijo uno de los trabajadores.

Los manifestantes señalaron que su presencia afuera del MNA fue el primer movimiento para buscar un acercamiento con Diego Prieto, director del INAH.