Piden proteger remesas desde México

El arraigo que los mexicanos tienen con su lugar de origen lleva a que no se despeguen de éste, aun fuera del país y, sobre todo, a que busquen la protección financiera para la familia, por lo que es necesario que desde México se proteja y se fomente el envío de remesas por parte de los migrantes, consideraron expertos.

Durante el foro virtual Economía Binacional, Remesas y Relación Bilateral en Tiempos de Covid, el secretario de Migración en Guanajuato, Juan Hernández, advirtió que si bien se ha visto un alza en el envío de remesas en los últimos meses, es necesario analizar por qué ocurre. Una de las explicaciones puede ser que los mexicanos estarían pensando en regresar a su lugar de origen ante la crisis económica.

"Contra todo pronóstico, [los migrantes] han enviado más remesas ahora, subió 3% en abril pasado respecto al mismo mes de 2019. Hay muchas contradicciones, muchos no estamos seguros si van a tener que regresar, pero veremos en los próximos meses qué sucede", dijo.

El encargado estatal de atender a este sector lamentó que programas como el 3x1 para Migrantes haya desaparecido, porque era una forma de inversión. "Nosotros seguimos con el 2x1, pero en realidad los estados estamos solos, haciendo lo que podemos", declaró.

Luis García Barrón, presidente de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Migrantes (Conofam), resaltó que éstos, en su mayoría, continúan con el envío de remesas a sus familias para que puedan cubrir las necesidades básicas.

Se trata, agregó, de generar recursos para las familias y que éstas puedan hacerse de algún negocio: tiendas de abarrotes o talleres, etcétera.

"Todo eso se hacía con el programa 3x1 y luego se quedó en 1x1. Hoy los migrantes están solos, abandonados, no existen estos programas y se pierde el dinero, porque en el caso del 3x1 el migrante sabía que podía invertir su dinero", refirió.

García Barrón sugirió que se busquen formas de aprovechar el dinero que los mexicanos envían, porque de ello depende el que la remesa siga y se incremente.

"Por parte del gobierno federal nos sentimos abandonados. Somos los héroes cuando enviamos remesas, pero cuando nos deportan, no existimos", subrayó.