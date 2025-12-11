logo pulso
Piratería representa hasta el 8% del PIB

Por El Universal

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- Los altos niveles de piratería en México lo ubican en el primer sitio de toda América Latina, estimándose que el comercio ilícito de mercancía puede representar hasta un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo con la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (Asipi).

Ese porcentaje es el doble del 4% que representa la piratería en Brasil, equivalente a más de 63 mil millones de dólares anuales, con pérdidas para el fisco de 18 mil millones de dólares.

De acuerdo con el estudio "El Impacto de la Falsificación en Latinoamérica" de dicha organización uno de cada tres productos vendidos en México proviene del mercado ilegal.

Las mayores afectaciones están en autopartes, farmacéuticos y ropa con más del 10% del mercado de bebidas alcohólicas falsificadas y millones de medicamentos falsos, que por lo tanto se venden sin control sanitario.

Durante el Seminario "El rol de la propiedad industrial en el fortalecimiento y crecimiento del PIB de las economías latinoamericanas", la Asipi explicó que la "tolerancia institucional y baja probabilidad de sanción alimentan la percepción de que el comercio ilícito es una actividad de bajo riesgo", además de que hay una escasez de campañas educativas limita el incremento de la conciencia pública sobre el impacto económico, así como sanitario.

El presidente de la Asipi, Matias F. Noetinger, dijo que, aunque México tiene marcos regulatorios relativamente sólidos, son debilitados por la permeabilidad que hay en las aduanas, el crimen organizado y además por las sanciones poco efectivas.

Consideró que una de las acciones que podrían hacerse es tener mayor control en las aduanas fronterizas.

