Plantea AMLO rifa de 5 mil 500 lotes de terreno en la playa que se compró a sobreprecio en sexenio de Calderón

Dado el éxito de la rifa del valor del Avión Presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó el que su gobierno pueda rifar un terreno en playa que compró la administración de Felipe Calderón en 2008, entre los límites de Sinaloa y Nayarit, cuya operación calificó como una transa al erario público.

En su conferencia de prensa mañanera de ayer, el Presidente dijo que la administración del expresidente Felipe Calderón compró un rancho a la orilla de la playa Sinaloa al exgobernador de la entidad Antonio Toledo Corro por 100 millones de dólares; sin embargo, este quedó abandonado. El encargado de la operación fue Miguel Gómez Mont cuando era titular de Fonatur.

Hoy el Mandatario dijo que como probaron el terreno a sobre precio, éste no ha podido venderse, pero ya tienen los permisos para realizar un desarrollo turístico.

"Lo que estamos pensando, porque hemos intentado venderlo, porque ya tienen los permisos para el turismo, pero no hay quien quiera adquirirlo, son 5 mil 500 lotes, vivienda. Si no lo vendemos, porque ni modo que le metamos dinero o que invirtamos dinero.

"El propósito era venderlo para dedicar recursos a la presa de Santa María en Sinaloa que se requiere, para el riego y para que haya agua, pero si no se puede, estamos pensando que como nos fue también en lo de la rifa del avión, rifarlo porque serán como 5 mil premios y tendrían su lote".

El presidente López Obrador criticó que era de los negocios que hacían buenos para particulares, malos para la hacienda pública.