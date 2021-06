Por apoyo del gobierno, S&P mantiene calificación de Pemex en BBB

Standard and Poor's dejó sin cambios la calificación de Pemex de BBB con perspectiva negativa en moneda extranjera, así como sus subsidiarias, luego de ratificar la nota crediticia de México.

"En nuestra opinión, el factor clave de calificación para Pemex sigue siendo nuestra evaluación de una probabilidad casi cierta de respaldo del gobierno si la empresa afronta un escenario de dificultades económicas. Esta evaluación de la probabilidad de respaldo del gobierno a Pemex captura el rol crítico que tiene la empresa para el gobierno mexicano, tanto desde el punto de vista económico, como para la ejecución de la política energética del país", dijo la firma.

La calificadora detalló que su evaluación sobre la petrolera mexicana también incorpora el vínculo integral entre Pemex y el gobierno que detenta la propiedad total de la empresa y que considera la elevada participación gubernamental en todas las decisiones estratégicas.

"Si bien el soberano no garantiza la deuda de Pemex, consideramos que nuestra evaluación se ha fortalecido a lo largo de la administración del presidente López Obrador porque el gobierno ha brindado a Pemex apoyo federal general e incondicional de manera sistemática, incluido el anuncio explícito, hecho a principios de este año, de que el gobierno respaldará a la empresa con sus vencimientos de deuda en 2021", agregó.

Standard and Poor's añadió que si bien esta ayuda es insuficiente para atender completamente las necesidades de financiamiento de Pemex, mantienen el historial de respaldo gubernamental.

"Otro factor en nuestra evaluación es el revés en la política energética de México bajo el gobierno actual, la cual vuelve a poner a Pemex en el escenario central y recorta la participación de entidades privadas en el sector energético local.

"Consideramos que se ha hecho evidente que este plan incrementa los incentivos del gobierno para apoyar a Pemex, cuando sea necesario, ya que la administración busca aumentar el papel del Estado en el sector energético, lo que ha considerado como estratégico", añadió.