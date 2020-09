Por combate al huachicol hemos ahorrado más de 100 mmdp: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, por el combate al robo de combustibles, desde el inicio de su administración a la fecha, se ha ahorrado alrededor de 100 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que esta cifra ha representado 163 millones de pesos diarios en ahorro, recursos que, destacó, son canalizados a las pensiones para adultos mayores y para otros programas sociales del gobierno federal. El mandatario reconoció que aún hay tomas clandestinas, pero detalló que este robo de combustible es mínimo a comparación de lo que se robaba en 2018, cuyo volumen era de 56 mil barriles diarios y ahora, señaló, es de 4.3 mil barriles diarios. "Es muy importante que se tenga presente que se robaban mucho combustible, esto desde el sexenio de Vicente Fox, luego con Calderón y luego con el presidente Peña Nieto (...) hay todavía tomas clandestinas, nos interrumpen un ducto, se atienden las tomas, tenemos todavía vigilancia, pero ya el resultado es otro".

"Entonces, ya eso ya no existe, ahora el compromiso es seguir reduciendo el volumen de lo que todavía se roban, pero estamos hablando de 95% de disminución", dijo. En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que la corrupción no solo de combatir por razones de índole moral, sino porque "es mucho lo que se va por el caño de la corrupción, que es dinero de pueblo. "Por eso se admiran. Imagínense, los expertos acostumbrados al modelo neoliberal, tecnocrático, impuesto durante 36 años, esto no lo consideraban en sus términos, no era una variable importante y para nosotros sí. Estamos hablando de 163 millones de pesos diarios, pues de ahí sale para la pensión a los adultos mayores y para muchas cosas".