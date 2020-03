Por diferencias con la 4T, renuncia Kalach al Cuarto de Junto

Por diferencias con el gobierno federal, el coordinador del Cuarto de Junto, encargado de la renegociación del TLCAN, ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Moisés Kalach renunció al cargo.

En su carta de despedida y dirigida al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, Kalach dedicó unas líneas a manifestar su decepción por la actitud que prevalece entre los funcionarios de la Cuarta Transformación.

"Los tiempos han cambiado y desafortunadamente el Gobierno actual no ha sabido valorar el talento de tan significativo equipo institucional. En esta carta hago un llamado para que rectifique y aproveche este instrumento tan importante para nuestro país", dijo.

Esta renuncia se da, luego de una reunión que tuvieron representantes del CCE, incluido Kalach con la secretaría de Economía, Graciela Márquez, en donde se habló del proceso de reglamentación del T-MEC.

Kalach dijo, en su carta, que la contribución del Cuarto de Junto "ha sido invaluable" y agregó que es fundamental que siga siendo este equipo empresarial de asesoría "un vehículo que garantice el acompañamiento del sector privado mexicano al gobierno de la república en futuras negociaciones comerciales".

Añadió que todavía falta un camino por recorrer, pues aún no se aprueba el T-MEC en el Parlamento canadiense.

Se sabe que a pesar de que durante años el sector privado acompañó al gobierno federal en las negociaciones, en esta administración las cosas cambiaron. La negociación del Protocolo Modificatorio del T-MEC la concluyó el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, sin incorporar en el proceso final al sector privado.

Días después de que Seade cerró la negociación, Kalach aseguró que México cedió las presiones de Estados Unidos en el tema de abrir paneles de controversia por cuestiones laborales y medio ambientes, que abrían la puerta a que los empresarios estadounidenses abusen de ese mecanismo.

Aunque Kalach no es funcionario, esta es la tercera ocasión en que una persona deja un cargo y en su carta manifiesta su decepción por la Cuarta Transformación, tal y como lo hicieron el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y, el director del IMSS, German Martínez.