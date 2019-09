¿Por qué 9 de cada 10 millennials odian los bancos?

Nueve de cada 10 millennials mexicanos refirieron odiar los bancos, de acuerdo con un estudio realizado por Fondeadora y Dada Room.

El análisis reveló la severa inconformidad de los jóvenes hacia la banca en México, debido a que han experimentado diversas problemáticas al contratar sus servicios, entre las que destacan los cargos no reconocidos, la suscripción a servicios no solicitados y la negación de préstamos o servicios.

Lo último se debe a que esta generación posee poca o nula educación financiera, lo que se traduce en que sientan poco respaldo por parte de la banca.

Un estudio de la firma PriceWaterhouseCoopers arrojó que 54% de los millennials se sienten preocupados con el manejo de sus finanzas; 53% dijo tener tarjetas de crédito sobregiradas; mientras que 54% no podría atender algún imprevisto si se le presentara porque carece de ahorros.

Además de las situaciones mencionadas, los jóvenes mexicanos dijeron que existen otras prácticas que agudizan la mala relación que tienen con los bancos.

Para 88%, recibir llamadas telefónicas ofreciendo servicios que no les interesan resulta molesto; a 80% le desagradan los cargos por saldo mínimo y los pagos de anualidades; y a 76% le irrita tener que acudir a una sucursal a realizar ciertos trámites.

En tanto, únicamente cuatro de cada 10 usuarios afirmaron estar conformes con su experiencia en banca electrónica, pero prefieren hacer uso de los servicios de banca digital y atención en línea antes que visitar una sucursal.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF) del Inegi reveló que 31 millones de personas con cuenta en un banco tienen algún dispositivo móvil, y de este segmento, apenas 22% tiene una app de banca digital.

Como parte de las soluciones que proponen los millennials para mejorar los servicios de los bancos, las sugerencias más comunes fueron la apertura de cuentas sin saldos mínimos ni comisiones escondidas, la responsabilidad social de los bancos, así como la atención personalizada con el usuario.

Para Pamela Olvera y Antoine Pérouze, fundadores de Dada Room, la solución es apostar por el implemento de la tecnología para facilitar el acceso a la banca a los millennials, ya que la escasa educación financiera y el nulo respaldo de los bancos dificultan que puedan obtener servicios de calidad con las instituciones financieras tradicionales.