¿Por qué hay tanta demanda de autos usados?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- En 2022, el financiamiento para la compra de autos seminuevos se incrementó 15 %, mientras que el financiamiento para la compra de autos nuevos creció solo 8 %, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En total, el año pasado se financiaron 786 mil 701 vehículos, de los cuales, 138 mil 731 correspondieron a autos seminuevos, indicó AMDA.

---Quiénes otorgaron más créditos para autos usados

Las financieras que más aumentaron el crédito para la compra de autos seminuevos fueron KIA Finance con un 57% más; Hyundai Finance con 33 %; y Volkswagen Financial Services con 15% más.

Entre los bancos, destacan Banorte con un aumento de 40 % en el crédito para la compra de autos seminuevos; así como BBVA y HSBC con un 36 %, cada uno.

También destaca la participación de la financiera MG Financial Services con un aumento de 202% en el crédito para la compra de vehículos seminuevos.

---Precios aumentaron hasta 25 %

Los autos seminuevos también han aumentado su valor debido a su alta demanda.

De acuerdo con un estudio de Clupp sobre los precios de más de 2 mil 400 vehículos en México, los vehículos modelo 2014 a 2017 subieron en promedio 25 % su valor durante 2022.

Mientras que en los autos modelo 2018 y 2019 se incrementaron un 12 %.

Asimismo, los vehículos más demandados elevaron aún más su precio, como el Nissan Versa 2016, que pasó de costar 135 mil 500 pesos en 2021, a 182 mil pesos en 2022, un 34 % más.

En el caso del Kia Rio 2018, pasó de 207 mil 900 pesos en 2021 a 257 mil pesos en 2022, un 24 % más.

Además, Clupp encontró que se invirtió la tendencia de depreciación, pues antes, los automóviles solían tener una depreciación rápida en los primeros 3 años, de alrededor de 16 %, que después se alentaba.

Ahora, la devaluación en los 3 primeros años ronda el 6 % anual, para subir a un 10 % a partir del cuarto año.

Esto quiere decir que, si las condiciones actuales permanecen, un vehículo nuevo que cuesta 200 mil pesos, en 3 años valdrá aproximadamente 166 mil pesos.

Y mientras la producción de vehículos y autopartes no se normalice al ritmo anterior al de la pandemia, los costos seguirán siendo elevados.

Las marcas con menor devaluación total a cinco años son: Honda un 22 %, Suzuki un 25 %, Toyota un 26 %, Dodge un 29% y Nissan un 30 %.