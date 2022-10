Precio de la tortilla deberá bajar, pero no será pronto: Profeco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, aseguró que el precio de la tortilla deberá bajar, pero no será pronto.

"Esperemos que sí, pero no será una baja muy pronto, hasta ahorita lo que se ha logrado es que esa alta que se dio en el mes de septiembre se refleje en una baja, ya en octubre y esperemos que se mantenga un tiempo así", dijo en entrevista en Palacio Nacional.

Al titular de la Profeco se le preguntó si Minsa y Maseca, las principales distribuidoras de harina de maíz, han cumplido con el pacto antiinflacionario.

"Pues apenas está empezando, no hay forma, la evaluación final del cumplimiento o no del acuerdo va a ser en enero del próximo año", respondió.

Sheffield dijo que el precio del kilo de tortilla está en 21.50 pesos desde hace tres semanas, en promedio nacional para tortillerías, y en 13 pesos en supermercados.

Sobre la instrucción que le dio el presidente Andrés Manuel López para hablar Walmart, Chedraui y Soriana y revisar por qué venden la canasta básica por arriba de los mil 39 pesos acordados, Sheffield dijo que la próxima semana sostendrá una reunión con Walmart para hablar sobre los precios.

"Ahí vamos a platicar más a fondo de qué es lo que está sucediendo, por qué ese grupo en Bodega Aurrerá sí lo está cumpliendo y en Walmart no, y es parte del mismo grupo", refirió.

Esperemos que la próxima semana comience a verse reflejado una disminución en los precios de los productos básicos, agregó.

Destacó que la papa, con la importación de producto de Idaho, Estados Unidos, y la distribución a granel ha ayudado a mejorar el precio y el tema de la cebolla sigue investigándose, "no hemos podido encontrar el motivo del aumento de este producto en particular".