Presume AMLO aumento en reservas internacionales pese a Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus en México aumentaron las reservas internacionales, porque hay finanzas públicas sanas y no se ha recurrido al endeudamiento.

"El Banco de México acaba de dar a conocer el aumento en las reservas, a pesar de la crisis, porque no recurrimos a créditos, estamos saliendo porque no se permite la corrupción, no se han caído las reservas, son finanzas públicas sanas y esto nos va a ayudar a salir pronto de la crisis económica".

Durante su conferencia de prensa, en las instalaciones de la de la Tercera Brigada de la Policía Militar, en Culiacán, Sinaloa, el Jefe del Ejecutivo destacó que en caja hay más de 300 mil millones de dólares.

"No necesitamos créditos, tampoco es usar reservas y endeudar al país, no dejarle la carga a las nuevas generaciones", dijo.

Ayer martes el Banco central informó que al cierre de julio, se completaron ocho semanas consecutivas de acumulación de activos, impulsados por la venta de dólares del gobierno federal y de Pemex al Banco de México; así como por el cambio en la valuación de activos internacionales.