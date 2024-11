Presupuesto 2025 es realista, dice Rogelio Ramírez de la O

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, afirmó que el presupuesto para el 2025 es realista y dijo que el déficit fiscal equivalente al 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) es factible enfrentarlo, pues no es más alto que en otros sexenios como el de Felipe Calderón o el 4.4% que se tenía en el 2014 con el presidente Enrique Peña Nieto cuando fue necesario hacer un fuerte apretón al gasto.

"No es para nada comparable con los ajustes de déficit que tuvieron los gobiernos que nos precedieron con el presidente (Felipe) Calderón, para nada, por ese lado estamos satisfechos", puntualizó.

En entrevista en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga, el funcionario acusó que Moody´s ni siquiera estaba interesada en el paquete económico 2025 cuando cambió la perspectiva de su calificación de estable a negativa; hay otras cosas que tiene en mente como la renegociación del T-MEC.

Sin fustigar las previsiones de los analistas privados, estimó que no hay razón justificada para que sacrifiquen el crecimiento de la economía mexicana en un rango del 1.5% a 2% que difiere del 2% al 3% que están previendo en los Criterios Generales de Política Económica del siguiente año, pues nunca se han cumplido los pronósticos de los especialistas, incluso de aquéllos que auguraban una recesión en Estados Unidos y no pasó.

Sobre el tema del aumento en el saldo negativo del balance presupuestal que comenzó en 2024, consideró que el mercado les está dando la tolerancia para tener un déficit alto.

Pero, esgrimió, es sólo por un tiempo: "No es para siempre, tenemos que cuidar no solamente el grado de inversión sino el acceso al crédito de la banca de desarrollo, de todos los entes del gobierno y es una responsabilidad porque también impacta al sector privado".

Hizo ver que no es la primera vez que México lo hace, la última fue con EPN, se corrigió de manera importante porque estaba cayendo el precio del petróleo porque el gobierno estaba extendido en gasto y se corrigió en dos años a niveles normalizados de entre 2% y 3%.

Después continuó esa tendencia durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando el ingreso presupuestal superó al gasto en un punto porcentual del PIB.

"Tenemos que hacerlo porque no podíamos mantener ese mismo nivel, si de por si es difícil, de no hacerlo hubiera sido mucho más difícil salir a financiarse", reconoció.

"Es una medida disciplinaria, es un nuevo gobierno que comienza con un nuevo motor, pero no es un motor que se calentó", expresó.

De ahí que aseguró que "si se puede reducir el déficit", pero requiere disciplina.

Ramírez de la O: "El horno no está para bollos"

Reconoció que el mercado les estaba mostrando que dicho déficit estaba un poco estirado con reacciones que reflejaban que "el horno no estaba pata bollos"

Explicó que para el 2025 lograron compaginar un déficit del 3.9% del PIB para que quepan todos los gastos irreductibles en programas sociales que están en la Constitución y los nuevos del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum así como los que no se pueden dejar de pagar como pensiones, costo de la deuda y las transferencias a los estados y municipios.

Mencionó que el costo financiero de la deuda que está comprometido con los agentes financieros también es un gasto obligado, y después se tienen que pagar las pensiones.

"Todo eso cupo en el presupuesto y nos arroja como déficit 3.9% del PIB. Ahí quedan cubiertos los gastos que son mayores a los ingresos por la serie de componentes que tenemos", explicó.