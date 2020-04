Prevén repunte de dólar tras degradación crediticia

El tipo de cambio podría iniciar la próxima semana presionado, una vez que los inversionistas hayan digerido la baja en las calificaciones de la deuda soberana de México y de Pemex.

Antes de que la calificadora Moody's anunciara la baja en la nota crediticia de México y Pemex, el dólar al menudeo terminó el viernes vendiéndose a 24.12 pesos en las ventanillas de los bancos, 42 centavos o 1.71% menos que cierre del jueves.

El peso en los mercados internacionales cerró la semana con una depreciación de 1.71%, cotizando alrededor de 23.71 pesos por dólar, perdiendo terreno junto a otras divisas de economías emergentes, como el rand sudafricano que se depreció 4.50 y el real brasileño que perdió 2.58%.

La semana se caracterizó por un desempeño mixto en los mercados financieros globales.

Por un lado, los mercados de capitales registraron ganancias semanales, ante la evidencia de una disminución la tasa de contagios del coronavirus y por la especulación de que Estados Unidos podría comenzar a normalizar sus actividades regionalmente, con el objetivo de atenuar el impacto económico, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de banco Base.

No obstante, en el mercado de materias primas se observó un desempeño negativo, ante la publicación de indicadores económicos desfavorables a nivel global. En China, la economía tuvo una contracción anual de 6.8% durante el primer trimestre, al comienzo de la pandemia del coronavirus.

Con respecto a México, también hubo eventos que elevan la percepción de riesgo. Fitch Ratings recortó la calificación crediticia de la deuda soberana de México a BBB-, ubicándola apenas a un escalón de perder grado de inversión.

Asimismo, hacia el cierre de semana, la agencia Moody's rebajó este viernes las calificaciones de emisor de largo plazo en moneda extranjera y moneda local de México de A3 a Baa1 con perspectiva negativa, mientras que redujo la de Pemex a Ba2 desde Baa3.

Con esto, Moody's se convierte en la tercera gran calificadora internacional en disminuir el grado soberano de México en menos de un mes, después del ajuste de este miércoles de Fitch Ratings y del hecho por Standard & Poor's (S&P) el 26 de marzo.

Hacia adelante no se pueden descartar nuevos episodios de volatilidad cambiaria, pues en México no se ha confirmado una desaceleración en el ritmo de nuevos contagios y se ha elevado el riesgo de recortes adicionales a la calificación crediticia de la deuda pública y de Pemex, lo que generaría salidas adicionales de capitales, estimó Gabriela Siller.