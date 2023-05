Prodecon aumenta monto para defender casos de contribuyentes ante SAT

A-AA+

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Podecon) dio a conocer el monto máximo por el cual brindará representación y protección gratuitos a los contribuyentes que tienen algún adeudo fiscal o pago de impuestos.

El monto fue ajustado de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con lo que pasará de 35 mil 101, del año anterior, a 37 mil 844 pesos este 2023, es decir, un monto diario de 103.74 pesos o de 3 mil 153 pesos mensuales.

El fiscalista José Jesús Rodríguez Ambriz explicó que eso significa que, hasta ese importe, si un contribuyente tiene un adeudo fiscal o pago de impuestos, Prodecon lo puede asesorar, es decir que está dentro de la media para llevar su caso de defensa ante el fisco.

No son grandes contribuyentes, se trata de pequeños contribuyentes y medianas empresas, aclaró.

"Si tienen un adeudo que no rebase ese límite, los puede asesorar la Procuraduría, de lo contrario ya no podrán usar los servicios de defensoría y tendrán que contratar a un abogado fiscalista", puntualizó.

También si tienen impuestos que no superen ese monto, los podrá asesorar la Prodecon para cualquier duda u orientación, dijo en entrevista el también integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP).

Prodecon ayuda contribuyentes ante autoridades fiscales

La Prodecon nació a raíz de la reforma fiscal del 2004 como un órgano con autonomía técnica funcional y de gestión especializado en materia tributaria.

Proporciona servicios sin costo alguno de orientación, asesoría, consulta, representación legal y defensa, investigación, recepción y trámite de quejas y reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes.

Funge como mediador en acuerdos conclusivos entre el fisco y los contribuyentes, que sirven como un medio de resolución alternativo para resolver de manera anticipada y consensuada los diferendos existentes entre ambas partes.