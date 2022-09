Prodecon es contrapeso al sistema tributario no para evadir impuestos: ICC México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- La International Chamber of Commerce México (ICC México) salió en defensa de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes al afirmar que dicho organismo "es un contrapeso ante la complejidad del sistema tributario mexicano y facilita la actuación de los pagadores de impuestos ante las autoridades fiscales".

Rechazó lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada, de que algunas personas utilizan a la Prodecon para evadir el pago de impuestos.

"En ninguno de los instrumentos con los que cuenta la Prodecon: consultas, quejas, acuerdos conclusivos y defensa de los contribuyentes, se pueden generar mecanismos u oportunidades para evadir o eludir impuestos", dijo el ICC México.

La Procuraduría busca soluciones accesibles y oportunas para los contribuyentes, pero "las consultas que hagan los contribuyentes no resultan obligatorias para el SAT ni para los Tribunales, pues son meros criterios orientadores, pero no vinculantes; mientras que las quejas son un mecanismo de denuncia de violación de los derechos de los contribuyentes para que la Prodecon pueda emitir una recomendación al SAT", explicó la cámara de comercio.

La instancia de defensa de los contribuyentes es más un intermediario porque "los acuerdos conclusivos son un instrumento mediante el cual el SAT y los contribuyentes (con la presencia de la Prodecon) pueden convenir los resultados de una auditoría y la reducción, en su caso, de créditos fiscales", añadió el ICC México.